Кто потеряет отсрочку от мобилизации: в Раде предлагают новые ограничения

В Верховной Раде появился законопроект, существенно изменяющий правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов. Если документ примут, обучение в высшем или профессиональном образовании больше не сможет быть формальным основанием для избежания службы.

Не все студены будут иметь отсрочку от мобилизации

Кто будет иметь право на отсрочку

Согласно тексту инициативы, отсрочка будет оставаться только для тех, кто:

• начал обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста, установленного для направления на базовую военную службу;

• учится на дневной или дуальной форме.

То есть лица, поступающие в вузы или колледжи в старшем возрасте, уже не смогут рассчитывать на отсрочку.



Что меняется



Фактически законопроект закрывает схему, которая работала на протяжении последних лет: мужчины призывного возраста поступали в образовательные учреждения, чтобы легально избегать мобилизации. Теперь право на отсрочку будет четко привязано ко времени поступления и реальной форме обучения.



Почему это важно



По оценкам экспертов, принятие документа позволит уменьшить количество злоупотреблений в сфере мобилизации и выровнять ситуацию между действительно учащимися и теми, кто использовал студенческий статус исключительно для уклонения от службы.



Кроме того, законопроект учитывает потребность армии в доукомплектовании, в то же время оставляя механизм защиты для молодежи, которая находится в процессе обучения и получает базовое образование.



В настоящее время документ находится на рассмотрении парламента. Если его поддержат в первом и втором чтении, новые правила могут вступить в силу в ближайшее время.



