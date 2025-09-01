logo

Кто потеряет отсрочку от мобилизации: в Раде предлагают новые ограничения
Кто потеряет отсрочку от мобилизации: в Раде предлагают новые ограничения

Отсрочку от мобилизации ограничат: в Раде зарегистрирован законопроект для студентов

1 сентября 2025, 17:14
Ткачова Марія

В Верховной Раде появился законопроект, существенно изменяющий правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов. Если документ примут, обучение в высшем или профессиональном образовании больше не сможет быть формальным основанием для избежания службы.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации: в Раде предлагают новые ограничения

Не все студены будут иметь отсрочку от мобилизации

Кто будет иметь право на отсрочку

Согласно тексту инициативы, отсрочка будет оставаться только для тех, кто:

• начал обучение не позднее чем за год до достижения предельного возраста, установленного для направления на базовую военную службу;

• учится на дневной или дуальной форме.

То есть лица, поступающие в вузы или колледжи в старшем возрасте, уже не смогут рассчитывать на отсрочку.

Что меняется

Фактически законопроект закрывает схему, которая работала на протяжении последних лет: мужчины призывного возраста поступали в образовательные учреждения, чтобы легально избегать мобилизации. Теперь право на отсрочку будет четко привязано ко времени поступления и реальной форме обучения.

Почему это важно

По оценкам экспертов, принятие документа позволит уменьшить количество злоупотреблений в сфере мобилизации и выровнять ситуацию между действительно учащимися и теми, кто использовал студенческий статус исключительно для уклонения от службы.

Кроме того, законопроект учитывает потребность армии в доукомплектовании, в то же время оставляя механизм защиты для молодежи, которая находится в процессе обучения и получает базовое образование.

В настоящее время документ находится на рассмотрении парламента. Если его поддержат в первом и втором чтении, новые правила могут вступить в силу в ближайшее время.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Кабинет министров принял новый порядок премирования государственных служащих, которым вводится дополнительный вид поощрения — премия по результатам ежегодного оценивания деятельности. В то же время правительство ограничило общий размер премий, которые должностные лица смогут получить в течение года. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на постановление правительства от 8 августа №953.




Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57198
