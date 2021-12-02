Кто попал в топ-20 самых влиятельных людей Одесской области 2021 года: Национальный рейтинг

1 декабря в Украине завершилось масштабное исследование – Второй Национальный рейтинг влиятельности "Элита Украины". Его итогом стали 24 рейтинга влиятельных лиц из каждого региона и общенациональная сотня ключевых фигур государства, пишет Elit Expert.

Определили топ-20 самых влиятельных людей в Одесской области, фото Elit Expert

Рейтинг наиболее влиятельных людей в Одесской области 2021 года вышел сбалансированным и прагматичным. Первая двадцатка – это "тяжеловесы", известные всем и вся, активно влияющие на ситуацию в регионе в целом. Места с 20 по 50-е заняли самостоятельные фигуры, способные воздействовать на ситуацию в Одессе и области. В нижнюю половину списка попали лица, влиятельные в сферах своей профессиональной деятельности, сильные топ-менеджеры.

Первое место эксперты Национального рейтинга влиятельности отдали бизнесмену и меценату, главе корпорации KADORR Group и самому крупному инвестору на юге Украины Аднану Кивану.



Вторую строку рейтинга самых влиятельных одесситов делят сразу два человека, бизнес-партнеры Борис Кауфман и Александр Грановский. Партнерам принадлежит множество самых разнообразных активов в Одессе и по всей стране — начиная от табачного холдинга "Тедис" и заканчивая Международным одесским аэропортом.



На третьем месте — городской голова Одессы Геннадий Труханов.



Четвертое место у патриарха одесской политики Сергея Гриневецкого, в конце 2020 года вновь вернувшегося на знакомую ему должность руководителя Одесской области.



Пятое место у очень влиятельного и при этом крайне непубличного человека — начальника одесского управления СБУ Виктора Доровского. Он является сыном крупного харьковского бизнесмена. Молодой глава региональной СБУ располагает внушительным автопарком — в его декларации зафиксированы три дорогих иномарки: BMW Х6, 2015 г. в., BMW X5, 2008 г. в., а его жена — собственница Mercedes-Benz G, 2017 г. в.

Шестое место занял представитель "Слуги народа" Георгий Диденко. До своего назначения на должность руководителя Одесского областного совета он занимался предпринимательской деятельностью в агросекторе, владел несколькими компаниями.



Седьмое место делят два брата — Егор Гребенников и Андрей Ставницер, владельцы компании "Трансинвестсервис" ("ТИС"), по сути — крупнейшего частного порта в Украине с полной соответствующей инфраструктурой, включая собственную железнодорожную станцию.

Восьмое место в рейтинге самых влиятельных у Агафангела (Саввина), Митрополита Одесского и Измаильского Украинской Православной Церкви.

На девятой строке рейтинга — Наталья Богацкая, председатель Юго-западного апелляционного хозяйственного суда. Кроме того, она возглавляет Ассоциацию судей хозяйственных судов, объединяющую сотни судей со всех уголков страны.

Десятое место занял Почетный гражданин Одесской области, руководитель "Одессагаз" Игорь Учитель.



На 11 месте — Вадим Мороховский, председатель правления банка "Восток", глава фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете. Весомый в политике и бизнесе, банкир также основал в городе Музей современного искусства и поддерживает молодых шахматистов, являясь президентом Одесской областной шахматной федерации.

Двенадцатое место у крупного одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Он, проживая в Лондоне, бизнесмен остается влиятельнейшим в решении ключевых экономических и политических вопросов региона.

Тринадцатую строчку рейтинга занял Главный раввин Одессы и Юга Украины, глава Одесской иудейской религиозной общины "ШомрейШабос" и Одесского общества еврейской культуры Авраам Вольф.



14 и 15 места занимают прокурор Одесской области Сергей Костенко и генерал полиции, начальник одесского управления Николай Семенишин.



Шестнадцатое место у директора одесского филиала "Инфоксводоканала" Игоря Лысенко, компании-монополиста, которая обеспечивает водоснабжением как город-миллионник, так и его пригороды.



На семнадцатой строке рейтинга — старожил одесской (и киевской) политики, первый вице-мэр Михаил Кучук. В ноябре 2020 года он стал первым заместителем Геннадия Труханова и очень быстро вернул свою былую славу и власть.

Восемнадцатое место у Константина Ткача, влиятельного бизнесмена, обеспечивающего питанием одесские (и не только одесские) школы и детсады. Кроме того, в активе Ткача мощнейшая структура — знакомая любому одесситу компания "Герц".

На 19 строке рейтинга — Руслан Киван. Генеральный директор компании "Kadorr Group". Руслан Киван ответственен сегодня за развитие и расширение семейных медиа-активов – "УСИ", "7 канал", "Kyiv Post" — это уже не просто отдельно взятые проекты, а фундамент для строительства новой современной медиа-империи.

Замыкает первую двадцатку рейтинга самых влиятельных одесситов Андрей Иванов — владелец холдинга "Трансшип групп", который строит и ремонтирует высокотехнологичные суда под ключ: как для себя, так и на экспорт.

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