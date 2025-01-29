Кто получит «бронь»: в Раде уточнили детали бронирования работников предприятий

После обновления критичности предприятия с 21 января могут бронировать своих работников, подчеркнул член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Александр Федиенко. Как передает портал "Комментарии", об этом парламентарий рассказал в эфире Новости.Live.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп обратил внимание, что до 28 февраля предприятия должны подтвердить свой статус критического в соответствии с обновленными критериями, а дальше перебронировать своих работников. По словам Федиенко, Кабмин устранил недостаток, связанный с тем, что возникал период, когда предприятия, которые определены как критические, не могут забронировать своих работников.

"Таким образом обновление бронирования уже открыто. Сначала предприятия должны пройти обновление критичности по новым критериям, а потом уже — с 21 января до 1 марта — через платформу Дія бронировать своих сотрудников", — уточнил он.

Как отметил нардеп, пока трудно оценить, сколько работников потеряют бронирование и смогут быть мобилизованы. Однако, по его мнению, таких будет не много.

"Да, могут быть вопросы, когда не все предприятия смогут получить критичность. Конечно, тогда работники этих предприятий не будут забронированы. Я понимаю, что вам нужна цифра, но об этом никто не скажет, ни я, ни Минэкономики, ни другие министерства... Численность тех, кто потеряет бронирование, зависит от того, насколько в процентах центральные органы исполнительной власти не будут подтверждать критичность. Я не знаю, сколько это будет — 1, 2, 3%. Но я не думаю, что это будет много", — сказал Федиенко.

Он отметил, что критерии критичности были пересмотрены из-за выявленных в ходе аудита злоупотреблений и схем бронирования уклонистов.

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