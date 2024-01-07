Кто получил больше всего донатов в 2023: фонд Притулы и "Вернись живым" не на первом месте

Больше всего донатов в 2023 году получила государственная фандрайзинговая платформа United24, которая собирает средства на нужды Украины. По состоянию на 27 декабря 2023 года на United24 поступило 9,2 млрд. гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Бабель".



Донаты в Украине. Фото из открытых источников

Всего в 2023 году три крупнейших фонда Украины: "Вернись живым", Фонд Сергея Притулы и платформа United24 смогли собрать 15,7 миллиарда гривен, что больше за бюджет Львова. Больше всего получила фандрайзинговая платформа United24 – 9,2 млрд гривен.

На втором месте фонд "Вернись живым", который по состоянию на 30 декабря 2023 года собрал 4,5 млрд гривен. А фонд Сергея Притулы получил донатов на сумму 2 млрд. гривен.

Сумма собранных донатов от трех крупнейших фондов в 2023 году уменьшилась на 2,5 млрд. гривен по сравнению с показателями 2022 года. Показатели фонда Притулы упали почти вдвое, а в фонде "Вернись живым" — на 20%. Общая сумма донатов выросла только у платформы United24, которая смогла получить на 600 млн больше, чем в 2022 году.

На собранные средства украинские фонды провели несколько крупных проектов. Фонд Притулы купил более сотни дальнобойных БПЛА "Морок", тысячи FPV-дронов, противоминные тралы и другую технику. "Вернись живым" приобрел по меньшей мере 486 минометов, 100 гранатометов, 200 пулеметов и другой военной техники. А платформа United24 использовала средства на гуманитарную помощь, FPV-дроны, разминирование и восстановление Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудские звезды и послы United24 спели "Щедрик" на украинском.

Также "Комментарии" писали о США, где рассказали, есть ли широкомасштабная коррупция и злоупотребление со стороны украинской армии по американской помощи Украине.