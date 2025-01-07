Кто подложил свинью местному самоуправлению: при чем здесь закон о народовластии

Еще с мая ожидал подписи президента закон о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" и другие законодательные акты Украины о народовластии на уровне местного самоуправления. Теперь же Владимир Зеленский таки поставил свою подпись. Глава Комитета ВР по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что подписанный законопроект – это большой шаг вперед для гражданского общества, украинской государственности и демократии. Отмечается, что теперь общины получают реальные рычаги влияния. Также закон открывает новые возможности для граждан и отдельно для более 4,6 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), ведь благодаря нему они приравниваются к жителям общин и смогут участвовать в процессе принятия решений, влиять на жизнь общин, где они проживают. Почему этот закон называют историческим? Действительно ли у общин появится больше полномочий? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Президент подписал закон о народовластии

К данному законопроекту очень много вопросов

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко отметил, что в данном законопроекте действительно есть интересные моменты.

"В частности, прописывается, кто такой местный житель. Это физическое лицо, которое задекларировало или зарегистрировало свое место жительства. Слово "задекларировало" очень важное для временно перемещенных лиц. Есть вопросы по формам участия граждан в местных референдумах, общем собрании. В законе предусмотрели, что могут проводить те же местные референдумы, но по факту возможно ли, тем более, когда у нас сейчас война? Конечно, никто не вынесет вопрос на проведение какого-то местного референдума. Есть вопрос о волеизъявлении местного значения, но отсутствует законодательная база, как его провести. То есть порядок законодатели предусмотрели, но реализацию его нет. То есть как на практике то, что прописано в законе, мы можем реализовать – неизвестно. Если взять те же общественные слушания, так они и так сейчас проходят", – отметил эксперт.

Что касается того, что некоторые говорят о том, что данный законопроект имеет историческое значение, то эксперт отметил, что у него лично много вопросов к законопроекту и так бы он точно не говорил.

"Взять то, как центральные власти вмешиваются в местное самоуправление. За примерами далеко ходить не нужно. Можно взять дело мэра Мукачево Балоги, преследуемого НАБУ. Причем преследует, несмотря на то, что решения принимались общиной, депутатами, но центральные власти решили иначе, решили, что это решение неправильно. Открывается криминальное внедрение. Похожие вопросы с мэрами Одессы Трухановым, Львова Садовым, Чернигова Атрощенко. Они все клиенты НАБУ", – говорит Сергей Войченко.

Адвокат добавляет, у нас очень хорошее законодательство, но когда ты подходишь к тому, чтобы его реализовывать, то возникает ступор.

"Даже если взять прописанный в законе вопрос участия жителей в распределении местного бюджета. В каждом обществе есть депутаты, которые и представляют мнение народа. Мы же не будем по таким вопросам проводить вече, потому что это приведет к балагану. Ибо всегда каждый будет стоять на чем-нибудь своем и к согласию прийти будет невозможно. По пункту общественной экспертизы тоже возникают вопросы. Ибо будут ли у того или иного гражданина профессиональные умения проводить эту экспертизу. Мы упираемся в очень интересную ситуацию, когда создается впечатление, что центральная власть этим законопроектом в определенной степени подкладывает небольшую свинью местному самоуправлению. С точки зрения затем центральных властей будет очень легко даже на определенной территории навести хаос. Например, кому-то не будет нравится местная власть, можно будет организовать на местах какие-то протесты", – высказался собеседник портала "Комментарии".

Ни в одном пункте обязательность тех или иных решений общины не прописана

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко сразу заметил, что он не считает, что данный законопроект исторический, как и не считает, что после его подписания президентом появится больше полномочий у общины.

"К тому же этот законопроект не имеет ничего общего с внутриперемещенными лицами. Он создан на содействие выполнению своих обязательств Украиной согласно дополнительному протоколу к Европейской хартии местного самоуправления о праве участия в делах органов местного самоуправления, ратифицированного Украиной. За ним Украина обязалась создавать условия по расширению прав граждан по участию в принятии решений органами местного самоуправления и, соответственно, обеспечить развитие местной демократии. Но наши народные депутаты не задумывались над тем, что они делают и часть положений этого дополнительного протокола просто была скопирована в ряд предложенных изменений. Можно представить себе результат, когда методом копипейста часть документа вносится в совершенно другой документ. Это развитие совсем другой законодательной базы", – прокомментировал эксперт.

Второй момент, на котором акцентировал Юрий Гаврилечко, в том, что все изменения в законе фактически должны заработать в месячный срок. Потому что правительству в месячный срок с момента вступления этого закона в силу дано указание привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом. То есть с фантастической быстротой. Хотя обычно изменение нормативно-правовых актов предоставляется 3-6 месяцев. Пока же речь идет всего о месяце.

"В самом законе есть множество интересных моментов, на которые без смеха и слез одновременно смотреть невозможно. К примеру, больше всего пострадал закон о местном самоуправлении Украины. Так, абзац 5 излагается в следующей редакции: "общее собрание жителей – это собрание всех или части территориального общества". Так это общее собрание? Дальше смотрим, а кто же такие жители? А "жители – это граждане Украины, которые задекларировали или зарегистрировали место жительства на территории территориального общества...". Хотя нигде в действующем законодательстве нет нормы о декларации местожительства. Возникает вопрос: что это такое и какие изменения в течение месяца должно внести правительство? Возможно, у нас появляется еще один механизм, скажем так, определение, кто является жителем, а кто нет? То есть предлагаются варианты: декларация, регистрация или получение справки как ВПЛ. Соответственно, правительство имеет три разных механизма. Посмотрим как это будет, но пока я не представляю, как это будет работать", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, существует множество разных форм участия общественности в решении вопросов местного значения. Все они как бы нормальные, их 9. Кроме, по крайней мере, нескольких вариантов. Речь, в частности, об общественном оценке.

"Также есть вопросы к сбору персональных данных. В законе указано, что персональные данные участников общего собрания являются конфиденциальной информацией и соответствующие лица, имеющие доступ к этой информации, несут ответственность за ее незаконную обработку. А кто же тогда законной обработкой будет заниматься? Ведь если есть какая-то незаконная, то должно быть прописано, что есть и законная и кто ею должно заниматься? Ничего подобного в законе нет. Возможно, это должно сделать правительство в течение месяца...", – говорит эксперт.

Юрий Гаврилечко также задается вопросом: кто может быть инициатором этого самого общего собрания, как образец? Инициативная группа жителей, сельский, поселковый городской совет, сельский, поселковый городской голова, исполнительный орган сельского или городского совета, постоянная депутатская комиссия, орган самоорганизации населения, староста. Напрашивается вопрос, отмечает эксперт, неужели староста будет персонально заниматься обработкой и сбором персональной конфиденциальной информации? Будет ли постоянная депутатская комиссия этим заниматься? Кто будет контролировать, куда и как пойдет вот эта самая конфиденциальная информация?

"У нас все очень любят контроль, а потому очень интересен следующий пункт. Участие жителей в планировании и распределении средств городского бюджета. Я обеими руками за такую инициативу. Однако смотрим статью 13.1. Пункт 1 – жители имеют право участвовать в планировании и распределении средств местного бюджета путем внесения соответствующих предложений. Ну, в планировании предложения будут уместны, а как можно участвовать в распределении средств за счет предложений. Распределение средств – это техническая работа. Второй абзац этого самого первого пункта еще более интересен. Органы местного самоуправления способствуют процессу привлечения жителей к составлению, рассмотрению и исполнению местного бюджета и отчета о его исполнении. Это как? Как может житель общины отчитываться об исполнении бюджета, если исполнение бюджета возлагается на исполнительный орган местного самоуправления. Выходит нонсенс. Выполнять должен один, а отчитываться почему-то должны другие. Это точно демократично? По-моему, это абсолютная нелепость", – говорит эксперт.

По мнению Юрия Гаврилечко, особого внимания заслуживает пункт об общественном оценивании.

"В статье 13.4. говорится, что публичная оценка является формой публичного контроля. Кто может осуществлять это общественное оценивание? Так вот в перечне тех, кто может осуществлять общественные оценки, отсутствуют общественные организации. Напомню, что у нас общественное объединение может быть в двух формах. Это общественная организация, учреждаемая физическими лицами. И общественный союз, который может быть основан юридическими лицами. Еще раз, если это общественное оценивание, то где общественные организации в этом оценивании? И это при том, что общественных организаций в Украине гораздо больше профессиональных творческих союзов, организаций работодателей и благотворительных организаций вместе взятых. И самое интересное, каков результат этой оценки, когда в законе прописано, что его просто нужно обнародовать. То есть я не знаю, что революционное или крайне нужное дает этот закон вынужденно перемещенным лицам. Я попытался представить, как будут работать механизмы этого закона в пользу внутренне перемещенных лиц и общины вообще, не нашел ни одного варианта, потому что ни в одном пункте обязательность тех или иных решений общины не прописана. А если это не прописано, то, какая разница, что, как будет сделано или принято", – подытожил Юрий Гаврилечко.

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