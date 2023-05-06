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Кто победит на Евровидении-2023: новые прогнозы букмекеров

Согласно «свежим прогнозам» украинская группа TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel – в пятерке лидеров международного конкурса

сегодня, 18:20
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает Букмекер FAVBET, пишут "Комментарии".

Кто победит на Евровидении-2023: новые прогнозы букмекеров

Украинская группа TVORCHI. Фото из открытых источников

Еще несколько месяцев назад Украине прочили победу в певческом конкурсе. Тем не менее, сегодня шансы на первенство несколько упали.


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Согласно рейтингу FAVBET, в лидерах – Швеция. Ее будет представлять певица Loreen. На втором месте – Финляндия, третьем – Франция. А украинская группа TVORCHI занимает четвертое место. Замыкает же пятерку "лучших" – Норвегия.

Как заметим, чем ниже коэффициент у страны, тем больше шансов у нее – на победу. В то же время список лидеров может меняться до финального дня. Специальные ставки Евровидения-2023 на FAVBET выглядят так.

"Швеция – коэффициент 1,80; Финляндия – коэффициент 2,60; Франция – 8,00; Украина – 11,00; Норвегия – 17,00", — отмечают букмекеры.

К слову, ранее группа TVORCHI и его команда уже отправились в Ливерпуль, чтобы там представить Украину на Евровидении-2023. Артистов встретили государственным гимном нашей страны, а местные одели патриотические – желто-голубые футболки.

Как напомним, певческий конкурс состоится уже через несколько дней. Первый полуфинал "Евровидения" пройдет во вторник, 9 мая. А вот выступления участников конкурса во втором полуфинале удастся увидеть в четверг, 11 мая.

Читайте на портале "Комментарии", — Организаторы Евровидения проведут масштабную кампанию в знак солидарности с Украиной . Проект надеется, что популярная песня группы Beatles объединит мир и покажет жертвам войны, что они никогда не останутся сами. 13 мая в 12:00 планируют всем миром спеть песню With a Little Help from My Friends, группы Beatles. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



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Источник: https://www.favbet.ua/uk/sports/event/specials/38437644/
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