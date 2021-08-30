Кто оплатит более трехсот миллионов гривен на спасение столичной станции метро Вырлица

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Станислав Молчанов
Землепользователь прилегающей к метро Вырлица территории готов потратить сотни миллионов на спасение станции от затопления. Речь идет о береговой линии озера Вырлица в Дарницком районе Киева. Уровень поднявшихся грунтовых вод водоема здесь несет угрозу ветке метрополитена и станции "Вырлица", и компания "Мрия-Инвест", которая ежегодно платит в бюджет за аренду прилегающего участка более 15 млн грн в год, готова выполнить работы по спасению станции метро. А спасать станцию необходимо, и есть множество тому доказательств и объяснений.
Фото: dsnews.ua
Ранее заместитель гендиректора "Киевметробуда" Олег Борисов рассказал СМИ, что изоляционные материалы туннелей метро были рассчитаны всего на 15 лет службы. По его словам, сразу же после запуска станции ее открыли, а через пару месяцев закрыли из-за подтопления, сообщает "Апостроф".
Риск угрозы затопления метро на участке подтвердили и в КП "Киевский Метрополитен". В КП провели инженерно-геологический и гидрологический анализ ситуации в районе. Предприятием выполнены работы по поднятию верхней площадки маршевых ступеней на входе-выходе с подземного перехода станции.
У участка есть землепользователь – компания "Мрия-Инвест", которая платит в бюджет за аренду участка, и готова выполнить работы по спасению станции метро. Проект благоустройства, а также очистки воды в Вырлице у ООО "Мрия-Инвест" уже готов. Представитель компании Александр Крупник прокомментировал ситуацию.
Таким образом, логичным для города выглядит комплекс мер по спасению станции метро "Вырлица" при котором все работы будут реализованы за счет "Мрия -Инвест".
Для этого городским властям необходимо продлить аренду участка, после чего компания инвестирует сотни миллионов в работы по укреплению линии берега и нормализации дренажной системы на станции метро. При этом жители Дарницкого района столицы получат безопасную станцию и цивилизованный многофункциональный объект с продуманной инфраструктурой, чистым и комфортным озером.
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