Кто имеет право на украинские недра: список компаний и их владельцев

В Украине права на пользование недрами принадлежат 2268 компаниям и 78 физическим лицам, среди которых есть представители из 51 страны. Об этом свидетельствует исследование YouControl.

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Эти субъекты обладают 3482 действующими разрешениями на использование недр. Большинство предприятий имеют одно разрешение, хотя есть и владеющие десятками или сотнями разрешений. Например, АО "Укргаздобыча" имеет 213 разрешений, а ПАО "Укрнафта" – 89. В то же время, некоторые компании не были идентифицированы из-за отсутствия кодов ЕГРПОУ в списке.

502 компании из этого списка являются частью 255 корпоративных групп, некоторые из которых объединяют несколько компаний, имеющих соответствующие разрешения. К самым большим группам относятся "СКМ" (39 разрешений), "Смарт-холдинг" (17), "Западнаядрасервис" (13), "Истван" (12) и "АТБ" (11).

351 компания имеет акционеров из разных стран, среди которых больше всего представителей из Кипра (137), Нидерландов (34), Швейцарии (24), Великобритании (23), Германии (21) и других стран. В некоторых компаниях совладельцы могут находиться из нескольких государств одновременно.



Еще 39 компаний владеют лицензиями на добычу 16 из 50 критических полезных ископаемых, включая нефтегазовые ресурсы. Некоторые из этих предприятий имеют разрешения на добычу нескольких видов критических минералов.

Среди этих компаний есть 10 государственных. У семи из них есть разрешения на добычу германия, а ООО "Демуринский ГОК", которое стало государственным в марте 2023 года, получило права на добычу таких минералов, как ванадий, ниобий и скандий. К национализации компания принадлежала находившемуся под санкциями российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.

АО "Объединенная горно-химическая компания" имеет лицензии на добычу пяти критических полезных ископаемых. В октябре 2024 года государственный пакет акций этой компании приобрело ООО "Цемин Украина" из группы "Нексол Холдинг" Насиба Хасанова.

22 из проанализированных компаний входят в 13 корпоративных групп. В частности, в группу "АТБ" относятся компании, имеющие доступ к графиту, цинку, бериллию, титану и цирконию. Виталий Якименко, совладелец этих компаний, является отцом народного депутата Павла Якименко, а его группа контролирует еще три компании с правами на добычу никеля, хрома и тантала.

Группа Дмитрия Фирташа "Групп ДФ" владеет лицензиями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, а три компании из группы "СКМ" – на германий. Специальные разрешения на германий также есть у компании "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.

Группа "Велта" Андрея Бродского имеет доступ к титановым и циркониевым рудам, а "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова владеет единственным разрешением на добычу литиевых руд.

Компания "Копье Украина" из турецкой группы "Онур" имеет разрешение на добычу графита и ниобия. Завалловский графитовый комбинат, контролируемый австралийской Volt Resources Ltd и словацкой Могра С.Р.О., также имеет специальные разрешения на добычу графита.

Три компании имеют право на добычу марганцевых руд, две из которых – "Марганецкий ГОК" и "Покровский ГОК" – принадлежат ферросплавному холдингу Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian, где сообщил, что может постигнуть судьба украинских полезных ископаемых и дорогостоящих металлов, если Украина не сможет выстоять в войне, а также прокомментировал, на каких условиях эти ископаемые могут добывать американские партнеры.