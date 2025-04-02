Кто имеет право на украинские недра: список компаний и их владельцев

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Клименко Елена
В Украине права на пользование недрами принадлежат 2268 компаниям и 78 физическим лицам, среди которых есть представители из 51 страны. Об этом свидетельствует исследование YouControl.
Фото: 24 Канал
Эти субъекты обладают 3482 действующими разрешениями на использование недр. Большинство предприятий имеют одно разрешение, хотя есть и владеющие десятками или сотнями разрешений. Например, АО "Укргаздобыча" имеет 213 разрешений, а ПАО "Укрнафта" – 89. В то же время, некоторые компании не были идентифицированы из-за отсутствия кодов ЕГРПОУ в списке.
502 компании из этого списка являются частью 255 корпоративных групп, некоторые из которых объединяют несколько компаний, имеющих соответствующие разрешения. К самым большим группам относятся "СКМ" (39 разрешений), "Смарт-холдинг" (17), "Западнаядрасервис" (13), "Истван" (12) и "АТБ" (11).
351 компания имеет акционеров из разных стран, среди которых больше всего представителей из Кипра (137), Нидерландов (34), Швейцарии (24), Великобритании (23), Германии (21) и других стран. В некоторых компаниях совладельцы могут находиться из нескольких государств одновременно.
Среди этих компаний есть 10 государственных. У семи из них есть разрешения на добычу германия, а ООО "Демуринский ГОК", которое стало государственным в марте 2023 года, получило права на добычу таких минералов, как ванадий, ниобий и скандий. К национализации компания принадлежала находившемуся под санкциями российскому бизнесмену Михаилу Шелкову.
АО "Объединенная горно-химическая компания" имеет лицензии на добычу пяти критических полезных ископаемых. В октябре 2024 года государственный пакет акций этой компании приобрело ООО "Цемин Украина" из группы "Нексол Холдинг" Насиба Хасанова.
22 из проанализированных компаний входят в 13 корпоративных групп. В частности, в группу "АТБ" относятся компании, имеющие доступ к графиту, цинку, бериллию, титану и цирконию. Виталий Якименко, совладелец этих компаний, является отцом народного депутата Павла Якименко, а его группа контролирует еще три компании с правами на добычу никеля, хрома и тантала.
Группа Дмитрия Фирташа "Групп ДФ" владеет лицензиями на добычу титана, ванадия, скандия и циркония, а три компании из группы "СКМ" – на германий. Специальные разрешения на германий также есть у компании "Укрдонинвест" Виталия Кропачева.
Группа "Велта" Андрея Бродского имеет доступ к титановым и циркониевым рудам, а "Укрлитийдобыча" Сергея Табалова владеет единственным разрешением на добычу литиевых руд.
Компания "Копье Украина" из турецкой группы "Онур" имеет разрешение на добычу графита и ниобия. Завалловский графитовый комбинат, контролируемый австралийской Volt Resources Ltd и словацкой Могра С.Р.О., также имеет специальные разрешения на добычу графита.
Три компании имеют право на добычу марганцевых руд, две из которых – "Марганецкий ГОК" и "Покровский ГОК" – принадлежат ферросплавному холдингу Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.
Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian, где сообщил, что может постигнуть судьба украинских полезных ископаемых и дорогостоящих металлов, если Украина не сможет выстоять в войне, а также прокомментировал, на каких условиях эти ископаемые могут добывать американские партнеры.
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