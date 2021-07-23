Крым вернули Украине: МОК исправил ошибку на карте (ФОТО)

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио, где изобразили Украину без аннексированного Россией Крыма, появилась правильная карта, пишет УНИАН.

Олимпийские игры - фото из открытых источников

После разгоревшегося скандала из-за изображения оккупированного РФ Крыма, карту Olympics Cheer Zone вовсе убрали с официального сайта. Но впоследствии она была возвращена уже в правильном виде.

Накануне стало известно, что в разделе "Расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. С их помощью каждый болельщик мог узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинской карте отчетливо видно, что оккупированный РФ Крым отделен от Украины границей.

Было





Стало





"Карта уже исправлена. Можем сегодня смотреть открытие Олимпийских игр Токио-2020 со спокойным сердцем", — поделился на странице в соцсети Facebook посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Международной олимпийском комитете (МОК) признали свою ошибку, а также принесли за нее свои извинения.

Напомним, что сегодня, 23 июля, в Токио состоится церемония открытия Олимпиады-2020, в ней поучаствуют команды из 206 стран, но их порядок на олимпийском параде может быть очень не предсказуем. Япония уже в четвертый раз принимает Олимпиаду (были Токио-64, Саппоро-72 и Нагано-98), но японский язык для определения очередности участников парада используют впервые (до этого пользовались английским). Спортсмены выйдут на Национальный стадион Токио в соответствии с японскими названиями стран.













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