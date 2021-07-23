logo
Русский Українська

BTC/USD

32375.71

ETH/USD

2054.02

LTC/USD

119.24

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Крым вернули Украине: МОК исправил ошибку на карте (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Крым вернули Украине: МОК исправил ошибку на карте (ФОТО)

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в МОК извинились за ошибку с картой

сегодня, 11:48
Автор:

Елизавета Черных

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио, где изобразили Украину без аннексированного Россией Крыма, появилась правильная карта, пишет УНИАН. 

Крым вернули Украине: МОК исправил ошибку на карте (ФОТО)

Олимпийские игры - фото из открытых источников

После разгоревшегося скандала из-за изображения оккупированного РФ Крыма, карту Olympics Cheer Zone вовсе убрали с официального сайта. Но впоследствии она была возвращена уже в правильном виде. 

Накануне стало известно, что в разделе "Расписания и результаты" на официальном сайте Олимпийских игр размещены карты стран. С их помощью каждый болельщик мог узнать даты выступлений и результаты своей национальной сборной. На украинской карте отчетливо видно, что оккупированный  РФ Крым отделен от Украины границей.

Было

Крым вернули Украине: МОК исправил ошибку на карте (ФОТО) - фото 2

Стало 

Крым вернули Украине: МОК исправил ошибку на карте (ФОТО) - фото 3

"Карта уже исправлена. Можем сегодня смотреть открытие Олимпийских игр Токио-2020 со спокойным сердцем", — поделился на странице в соцсети Facebook посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

По словам главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, в Международной олимпийском комитете (МОК) признали свою ошибку, а также принесли за нее свои извинения. 

Напомним, что сегодня, 23 июля, в Токио состоится церемония открытия Олимпиады-2020, в ней поучаствуют команды из 206 стран, но их порядок на олимпийском параде может быть очень не предсказуем. Япония уже в четвертый раз принимает Олимпиаду (были Токио-64, Саппоро-72 и Нагано-98), но японский язык для определения очередности участников парада используют впервые (до этого пользовались английским). Спортсмены выйдут на Национальный стадион Токио в соответствии с японскими названиями стран.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/politics/krym-vernuli-ukraine-na-sayte-olimpiady-ispravili-oshibku-s-kartoy-foto-video-novosti-ukraina-11491042.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ