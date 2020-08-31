Крым охватил мощный торнадо (видео)

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Елена Волкова
Вчера по Крыму пронесся мощный торнадо, видео которого выложили в Сеть очевидцы. По их словам, стихия бушевала под Евпаторией, а также в Сакском и Черноморском районах.
Отметим, что последний известный смерч в Крыму прокатился еще 17 лет назад. Тогда он привел к разрушениям. К счастью, в результате этого торнадо ни разрушений, ни пострадавших нет.
Напомним, на берегу Азовского моря заметили нетипичное для Украины явление. Смерч бушевал в море и приближался к берегу, что напугало отдыхающих туристов. Некоторые успели заснять стихию на камеры мобильного и выложили в Сеть. Так, по словам очевидцев, смерч появился буквально из неоткуда. Это напугало отдыхающих, которые поспешили собрать вещи и убежать с пляжа. Впрочем, бушевала стихия недолго и закончилась так же неожиданно, как и началась.
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