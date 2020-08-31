kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 31.08.2020

BTC/USD

11635.99

ETH/USD

421.59

LTC/USD

61.28

НБУ 31.08.2020

USD/UAH

27.71

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Крым охватил мощный торнадо (видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Крым охватил мощный торнадо (видео)

Стихия бушевала под Евпаторией, а также Сакском и Черноморском районах

сегодня, 09:32
Автор:

Елена Волкова

Вчера по Крыму пронесся мощный торнадо, видео которого выложили в Сеть очевидцы. По их словам, стихия бушевала под Евпаторией, а также в Сакском и Черноморском районах.

Крым охватил мощный торнадо (видео)

Отметим, что последний известный смерч в Крыму прокатился еще 17 лет назад. Тогда он привел к разрушениям. К счастью, в результате этого торнадо ни разрушений, ни пострадавших нет.

Напомним, на берегу Азовского моря заметили нетипичное для Украины явление. Смерч бушевал в море и приближался к берегу, что напугало отдыхающих туристов. Некоторые успели заснять стихию на камеры мобильного и выложили в Сеть. Так, по словам очевидцев, смерч появился буквально из неоткуда. Это напугало отдыхающих, которые поспешили собрать вещи и убежать с пляжа. Впрочем, бушевала стихия недолго и закончилась так же неожиданно, как и началась.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!