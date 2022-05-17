Крым и мирные переговоры: о чем говорит смена риторики Кремля – есть ли смысл говорить о деоккупации



















Заявления российского руководства о том, что между ними и Украиной есть некие "территориальные споры", а вхождение в НАТО Финляндии и Швеции – не так уж страшно, могут свидетельствовать о начале подготовки Кремлем мирного плана, который включает возвращение Крыма нашей стране. Так считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Эксперты проанализировали это заявление для издания "Комментарии".

Крым. Фото из открытых источников

Москва пытается довольствовать малым – в сравнении с ранее поставленными задачами и условиями

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что в Москве вынуждены делать хорошую мину при плохой игре.

"Хотя бы потому, что в том Балтийское море становится внутренним морем НАТО. Однако помешать этому процессу Россия не в состоянии. Швеция и Финляндия – недавно нейтральные страны – активно включились в санкционный режим. И не испугались бряцанья российского оружия. А ядерный шантаж не испугал коллективный Запад. Поэтому это "согласие" — обыкновенное бессилие. Причем бессилие полное", – уверен эксперт.

А вот в ситуации с Украиной согласиться с оптимизмом Арестовича сложно, считает Александр Леонов.

"Очевидно, что Россия сосредоточилась на захвате всего Донбасса и удержании сухопутного коридора в Крым. Слова Москвы о "территориальных претензиях" говорят только о том, что там хотят перевести разговор об агрессии и геополитическом разбое на дипломатический язык – для того, чтобы возобновить мирные переговоры с позиций РФ. То есть, Москва пытается довольствовать малым – в сравнении с ранее поставленными задачами и условиями. И главная причина этому – геополитический разгром и военное поражение на севере Украины", – резюмирует эксперт.

Вопрос деоккупации Крыма базируется исключительно на силе украинских вооруженных сил и других формирований

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко уверен, что в данном случае власти РФ говорят не только о Крыме.

"Вопрос Крыма российское руководство готово выносить в публичную плоскость в последнюю очередь. Изначально стратегия Москвы базировалась на своеобразном "обмене": Украина получает контроль над оккупированной территорией Донбасса на российских условиях – за признание принадлежности Крыма РФ. Война особо не изменила саму ситуацию для Кремля. Как и ранее, Крым они не готовы обсуждать. И факт признания территориального спора не может быть доказательством что эта готовность появилась", – рассуждает Ярослав Божко.

По его мнению, руководство РФ не станет признавать потерю Крыма даже после физической деоккупации его украинской армией.

"Нам не стоит выдвигать тезис о том, что позиция российского руководства изменилась: во многом он ложный, базируется на том, чтобы разглядеть желаемое. Это российские политики демонстрируют постоянную отвлеченность от реалий. И нам не надо им уподобляться, – считает эксперт. – В конечном итоге, вопрос деоккупации Крыма базируется исключительно на силе украинских вооруженных сил и других формирований. Готовности же даже заикнуться о смене статуса полуострова со стороны российской власти не наблюдается".

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