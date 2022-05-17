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Крым и мирные переговоры: о чем говорит смена риторики Кремля – есть ли смысл говорить о деоккупации

О деоккупации Крыма можно будет более отчётливо говорить, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

сегодня, 12:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Заявления российского руководства о том, что между ними и Украиной есть некие "территориальные споры", а вхождение в НАТО Финляндии и Швеции – не так уж страшно, могут свидетельствовать о начале подготовки Кремлем мирного плана, который включает возвращение Крыма нашей стране. Так считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Эксперты проанализировали это заявление для издания "Комментарии".

Крым и мирные переговоры: о чем говорит смена риторики Кремля – есть ли смысл говорить о деоккупации

Крым. Фото из открытых источников

Москва пытается довольствовать малым – в сравнении с ранее поставленными задачами и условиями

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что в Москве вынуждены делать хорошую мину при плохой игре.

"Хотя бы потому, что в том Балтийское море становится внутренним морем НАТО. Однако помешать этому процессу Россия не в состоянии. Швеция и Финляндия – недавно нейтральные страны – активно включились в санкционный режим. И не испугались бряцанья российского оружия. А ядерный шантаж не испугал коллективный Запад. Поэтому это "согласие" — обыкновенное бессилие. Причем бессилие полное", – уверен эксперт.

А вот в ситуации с Украиной согласиться с оптимизмом Арестовича сложно, считает Александр Леонов.

"Очевидно, что Россия сосредоточилась на захвате всего Донбасса и удержании сухопутного коридора в Крым. Слова Москвы о "территориальных претензиях" говорят только о том, что там хотят перевести разговор об агрессии и геополитическом разбое на дипломатический язык – для того, чтобы возобновить мирные переговоры с позиций РФ. То есть, Москва пытается довольствовать малым – в сравнении с ранее поставленными задачами и условиями. И главная причина этому – геополитический разгром и военное поражение на севере Украины", – резюмирует эксперт.

Вопрос деоккупации Крыма базируется исключительно на силе украинских вооруженных сил и других формирований

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко уверен, что в данном случае власти РФ говорят не только о Крыме.

"Вопрос Крыма российское руководство готово выносить в публичную плоскость в последнюю очередь. Изначально стратегия Москвы базировалась на своеобразном "обмене": Украина получает контроль над оккупированной территорией Донбасса на российских условиях – за признание принадлежности Крыма РФ. Война особо не изменила саму ситуацию для Кремля. Как и ранее, Крым они не готовы обсуждать. И факт признания территориального спора не может быть доказательством что эта готовность появилась", – рассуждает Ярослав Божко.

По его мнению, руководство РФ не станет признавать потерю Крыма даже после физической деоккупации его украинской армией.

"Нам не стоит выдвигать тезис о том, что позиция российского руководства изменилась: во многом он ложный, базируется на том, чтобы разглядеть желаемое. Это российские политики демонстрируют постоянную отвлеченность от реалий. И нам не надо им уподобляться, – считает эксперт. – В конечном итоге, вопрос деоккупации Крыма базируется исключительно на силе украинских вооруженных сил и других формирований. Готовности же даже заикнуться о смене статуса полуострова со стороны российской власти не наблюдается".

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Источник: https://comments.ua/
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