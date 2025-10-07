logo

Крутили шаурму и получали боевые выплаты: как "воевали" военные под Покровском
commentss НОВОСТИ Все новости

Крутили шаурму и получали боевые выплаты: как "воевали" военные под Покровском

По материалам ГБР будут судить военного чиновника, отправившего бойцов крутить шаурму вместо службы

7 октября 2025, 17:09
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении чиновника одной из воинских частей Донетчины, который отправил подчиненных работать на его семью. В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра ГБР.

Крутили шаурму и получали боевые выплаты: как "воевали" военные под Покровском

Военные в Донецкой области вместо службы крутили шаурму

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения вынуждал двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, принадлежавший жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности и контролировала заработок.

Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное довольствие, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях.

Крутили шаурму и получали боевые выплаты: как ”воевали” военные под Покровском - фото 2

Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 4 млн гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, выполнявших незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Восточного региона.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что известная украинская актриса Елена Репина, снимавшаяся в сериале "Слуга народа", записала ряд видео, в котором сообщила, что ее мужа Дмитрия якобы забрали ТЦК, а сама она стала жертвой жестокого обращения со стороны правоохранительных органов.



