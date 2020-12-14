Крупнейший порносайт мира Pornhub удалил более половины контента

После того как Mastercard и Visa ограничили использование своих карт на порно-ресурсе Pornhub, администрация сайта "почистила" контент, удалив видеозаписи, которые не принадлежать партнерам сайта или участниками модельной программы. Известно, что были удалены несколько миллионов записей.

Администрация ресурса заявила, что после скандала, который разразился после публикации материала New-York Times о том, что на платформе демонстрируются видео с фактами сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а также сцены изнасилования, в рамках изменения политики работы сайта также ограничены "заливки" на сайт видео из неизвестных источников.

К тому же, Pornhub заявил, что видео будут удалены до начала их проверки, которую планируют начать уже в новом 2021 году.

Известно, что сейчас удалено шестьдесят процентов всего контента сайта.

Напомним, до введения данных ограничений, с момента открытия порносайта Pornhub в 2007 году любой пользователь мог "заливать" любое видео.

Ранее "Комментарии" писали о том, что PornHub вносит изменения в собственной политики конфиденциальности. Среди важнейших нововведений — возможность загружать новый контент только проверенным пользователям и отказ от скачивания имеющихся клипов для всех юзеров. Возможность добавлять видео отныне есть только у партнеров PornHub и лиц, сотрудничающих в рамках особой Модельной программы.

Кроме того, порталу стало известно, что Pornhub подготовил для пользователей небольшой подарок — мини-альбом рождественских композиций. Треки можно послушать на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, который заработал в Украине летом 2020 года, а также на Apple Music.

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