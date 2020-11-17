Крупнейший оператор Европы отказался перевозить украинцев в Польшу

Новые карантинные ограничения вновь уменьшают возможности украинцев попасть в Европу. Так, об отмене автобусного рейса уже заявил крупнейший европейский автобусный транспортный оператор FlixBus. Теперь из Киева нет возможности добраться в польский город Щецин. Правда, в компании такую меру назвали временной, и пообещали восстановить сообщение между городами на Рождество.

"В связи с дополнительными ограничениями, введенными польским правительством, а также из-за общей ситуации с пандемией, мы видим падение спроса на отдельные маршруты, включая линию N3222 Киев-Щецин. Поездки на этой линии временно приостановлены до 18 декабря, но поездки на рождественский период (19-30 декабря) доступны к бронированию", — сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Ранее перевозчик объявлял об открытии трех международных маршрутов из Украины. Тогда речь шла о рейсах Киев-Варшава-Щецин, Черновцы-Варшава и Львов-Острава.

Как сообщал портал "Комментарии", авиаперевозчик "Международные линии Украины" продолжает сокращать полетное расписание для зимнего сезона. Теперь под отмену попали рейсы в Израиль. Нововведения вступят в действие с 8 ноября.

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