kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.11.2020

BTC/USD

17216.28

ETH/USD

467.25

LTC/USD

72.03

НБУ 17.11.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Крупнейший оператор Европы отказался перевозить украинцев в Польшу
commentss НОВОСТИ Все новости

Крупнейший оператор Европы отказался перевозить украинцев в Польшу

Автобусный рейс Киев - Щецин временно отменен, но на праздники заработает

сегодня, 16:50
Автор:

Сергей Медведев

Новые карантинные ограничения вновь уменьшают возможности украинцев попасть в Европу. Так, об отмене автобусного рейса уже заявил крупнейший европейский автобусный транспортный оператор  FlixBus. Теперь  из Киева нет возможности добраться в польский город Щецин. Правда, в компании такую меру назвали временной, и пообещали восстановить сообщение между городами на Рождество. 

Крупнейший оператор Европы отказался перевозить украинцев в Польшу

"В связи с дополнительными ограничениями, введенными польским правительством, а также из-за общей ситуации с пандемией, мы видим падение спроса на отдельные маршруты, включая линию N3222 Киев-Щецин. Поездки на этой линии временно приостановлены до 18 декабря, но поездки на рождественский период (19-30 декабря) доступны к бронированию", — сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

 Ранее перевозчик объявлял об открытии трех международных маршрутов из Украины. Тогда речь шла о рейсах   Киев-Варшава-Щецин, Черновцы-Варшава и Львов-Острава. 

Как сообщал портал "Комментарии", авиаперевозчик "Международные линии Украины" продолжает сокращать полетное расписание для зимнего сезона. Теперь под отмену попали рейсы в Израиль. Нововведения вступят в действие с 8 ноября.

 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://cfts.org.ua/news/2020/11/17/flixbus_priostanavlivaet_odno_mezhdunarodnoe_napravlenie_iz_ukrainy_61891
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ