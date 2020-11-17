Крупнейший оператор Европы отказался перевозить украинцев в Польшу

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Сергей Медведев
Новые карантинные ограничения вновь уменьшают возможности украинцев попасть в Европу. Так, об отмене автобусного рейса уже заявил крупнейший европейский автобусный транспортный оператор FlixBus. Теперь из Киева нет возможности добраться в польский город Щецин. Правда, в компании такую меру назвали временной, и пообещали восстановить сообщение между городами на Рождество.
Ранее перевозчик объявлял об открытии трех международных маршрутов из Украины. Тогда речь шла о рейсах Киев-Варшава-Щецин, Черновцы-Варшава и Львов-Острава.
Как сообщал портал "Комментарии", авиаперевозчик "Международные линии Украины" продолжает сокращать полетное расписание для зимнего сезона. Теперь под отмену попали рейсы в Израиль. Нововведения вступят в действие с 8 ноября.
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