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Кроме уклонения от уплаты налогов Сергей Куюн может получить подозрение в вымогательстве и шантаже, — 5 канал

БРСМ-Нафта подала иск против Куюна о защите деловой репутации

сегодня, 18:15
Автор:

Станислав Молчанов








Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, которого Нацполиция подозревает в уклонении от уплаты налогов, может также получить подозрение в шантаже и вымогательстве. Об этом говорится в расследовании программы  "Особенный взгляд" на 5 канале.

Кроме уклонения от уплаты налогов Сергей Куюн может получить подозрение в вымогательстве и шантаже, — 5 канал

БРСМ - фото из открытых источников


В частности, журналисты опубликовали аудиозапись разговора Куюна с топ-менеджером БРСМ-Нафты Александром Мельничуком. На записи Куюн намекает на то, что премиальные сети АЗС ОККО, WOG, КЛО и созданная ними Нефтегазовая ассоциация якобы продолжат медиа-атаку против БРСМ в ближайший квартал. Куюн, который и вероятно выполняет их заказ, предлагал Мельничуку остановить кампанию за $15 тыс. в месяц.

Кроме уклонения от уплаты налогов Сергей Куюн может получить подозрение в вымогательстве и шантаже, — 5 канал - фото 2
"С одной стороны да, немало. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и компания зарабатывает дох*я. Где-то может поторгуемся немножко, но я бл* вижу, что мне не будет смысла… Я думаю, что в ближайший квартал надо говорить вот о таких цифрах. Потому что реально я думаю, что он будет очень горячим", — говорит Куюн.

В разговоре Куюн называет причины дискредитационной кампании против БРСМ, которая длится с января 2021 года. Он говорит, что участники рынка недовольны ценовой политикой и темпами роста БРСМ:
"Вы самые большие. Вы раздражитель, который всех зае*ал уже. Потому что развиваетесь быстрее всех и бл* продаете больше всех".

"Он (Куюн — ред.) за деньги таких монополистов как ОККО просто клевещет и уничтожает конкурентов, которые не хотели картельного сговора", — прокомментировал Роман Лаврив, глава правления союзу "Антикоррупционное сообщество Украины".

По оценке блогера Александра Лося, вся кампания стоила несколько миллионов гривен. Только на очерняющие публикации в интернете было потрачено порядка 100 тыс. долл. Еще 100 тыс. долл. заплатили за сдерживание негатива в адрес сетей ОККО, ВОГ и самой "А-95". Больше 2,5 млн грн стоила наружная антиреклама БРСМ, 20 тыс. долларов — выпуск программы "Гроші" 2+2, посвященный БРСМ.

"Куюн типичный медиа-киллер… Он защищает интересы ОККО, борясь с конкурентами, скажем так, на этом достаточно конкурентном рынке", — прокомментировал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Как сообщается в расследовании, БРСМ-Нафта подала иск против Куюна о защите деловой репутации: 

"Похоже следующие месяцы для братьев Куюнов будут непростыми. Нужно отвечать за распространение фейков в суде, ходить на допросы в полицию, объяснять происхождение сотен тысяч долларов кэша. Вымогательство, шантаж, уклонение от уплаты налогов совокупно тянут на большой штраф и 10 лет тюрьмы", — говорится в расследовании. 

Напомним, 13 июля в рамках уголовного дела по факту оптимизации налогообложения полиция провела 5 обысков в группе "А-95", квартирах Сергея Куюна и его брата Артема Куюна. Изъяли технику и 104 тыс. долл. наличными.


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