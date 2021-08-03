Кроме уклонения от уплаты налогов Сергей Куюн может получить подозрение в вымогательстве и шантаже, — 5 канал

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, которого Нацполиция подозревает в уклонении от уплаты налогов, может также получить подозрение в шантаже и вымогательстве. Об этом говорится в расследовании программы "Особенный взгляд" на 5 канале.

БРСМ - фото из открытых источников

В частности, журналисты опубликовали аудиозапись разговора Куюна с топ-менеджером БРСМ-Нафты Александром Мельничуком. На записи Куюн намекает на то, что премиальные сети АЗС ОККО, WOG, КЛО и созданная ними Нефтегазовая ассоциация якобы продолжат медиа-атаку против БРСМ в ближайший квартал. Куюн, который и вероятно выполняет их заказ, предлагал Мельничуку остановить кампанию за $15 тыс. в месяц.









"С одной стороны да, немало. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и компания зарабатывает дох*я. Где-то может поторгуемся немножко, но я бл* вижу, что мне не будет смысла… Я думаю, что в ближайший квартал надо говорить вот о таких цифрах. Потому что реально я думаю, что он будет очень горячим", — говорит Куюн.





В разговоре Куюн называет причины дискредитационной кампании против БРСМ, которая длится с января 2021 года. Он говорит, что участники рынка недовольны ценовой политикой и темпами роста БРСМ:

"Вы самые большие. Вы раздражитель, который всех зае*ал уже. Потому что развиваетесь быстрее всех и бл* продаете больше всех".





"Он (Куюн — ред.) за деньги таких монополистов как ОККО просто клевещет и уничтожает конкурентов, которые не хотели картельного сговора", — прокомментировал Роман Лаврив, глава правления союзу "Антикоррупционное сообщество Украины".





По оценке блогера Александра Лося, вся кампания стоила несколько миллионов гривен. Только на очерняющие публикации в интернете было потрачено порядка 100 тыс. долл. Еще 100 тыс. долл. заплатили за сдерживание негатива в адрес сетей ОККО, ВОГ и самой "А-95". Больше 2,5 млн грн стоила наружная антиреклама БРСМ, 20 тыс. долларов — выпуск программы "Гроші" 2+2, посвященный БРСМ.





"Куюн типичный медиа-киллер… Он защищает интересы ОККО, борясь с конкурентами, скажем так, на этом достаточно конкурентном рынке", — прокомментировал политический эксперт Алексей Голобуцкий.





Как сообщается в расследовании, БРСМ-Нафта подала иск против Куюна о защите деловой репутации:





"Похоже следующие месяцы для братьев Куюнов будут непростыми. Нужно отвечать за распространение фейков в суде, ходить на допросы в полицию, объяснять происхождение сотен тысяч долларов кэша. Вымогательство, шантаж, уклонение от уплаты налогов совокупно тянут на большой штраф и 10 лет тюрьмы", — говорится в расследовании.



