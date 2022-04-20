Кризисные состояния в период войны: как помочь ребенку справиться с эмоциями

Боевые действия, смерть близких, эвакуация – эти стрессовые ситуации влияют не только на взрослых украинцев, но и на младших членов семей – детей. Каждый человек реагирует по-разному на жизненные обстоятельства, у него могут возникать кризисные состояния: агрессия, шок, ступор, истерика, плач, дрожь, паника. Как помочь себе и родным, не растеряться в кризисной ситуации, рассказываем в серии статей. Наш эксперт – военный психолог, преподаватель психологии НУХТ г. Киев Наталья Шейко.

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Психологиня говорит, что дети всех возрастов воспринимают то, что происходит своеобразно. Рассмотрим каждую возрастную категорию в отдельности.

Следовательно, дети от новорожденных до трех лет реагируют на стресс агрессией, раздражительностью, плачем. Такие дети больше всего боятся криков, взрывов, звуковых сигналов, резких движений. Чтобы успокоиться им необходима физическая близость родителей, помощь будет проявляться в тактильном контакте и вниманию к ним со стороны самых родных.

Малолетние в возрасте от 4 до 6 лет. Понять, что у детей стресс можно потому, что они становятся молчаливыми, не хотят ни с кем общаться. В душе они чувствуют беспомощность, бессилие, боятся разлуки, потери родителей, отказываются воспринимать ситуацию такой, какая она на самом деле. Ребенку поможет разговор с ним и внимание — нужно объяснить, что его реакции и чувства, эмоции вполне нормальны и дать понять, что родители с ним рядом и любят и заботятся.



Дети в возрасте 7-10 лет. В таком возрасте дети уже мечтают стать защитниками близких от опасности спасателями, они зацикливаются на подробностях, злятся, когда чувствуют беспомощность, чувствуют вину. Дети уже думают о будущем, переживают потери как взрослые, хорошо понимают угрозы, боятся нестабильности и смерти. Родителям следует говорить с ними о событиях и переживаниях, слушать и уважать чувства ребенка. А также при возможности обеспечить условия для обучения, общения со сверстниками.

Несовершеннолетние в возрасте от 11 до 13 лет. Подростки в стрессе становятся раздражительными, агрессивными, у них могут возникать депрессивные состояния и повышается тревожность. Несовершеннолетние вполне понимают ситуацию, их величайший страх – потеря жизненных ценностей (жизни, дома, социума, близких, привычной обстановки). Дети могут по-разному реагировать на происходящее, их психика еще нестабильна. Задача родителей – набраться терпения, проговорить с ребенком страхи, переживания, способы улучшения эмоционального фона. Следует дать ребенку понять, что его реакции нормальны, что вы его надежный партнер, который поддержит, выслушает и не осудит. В этот период для подростков большое значение имеют внешние отношения с друзьями, товарищами, одноклассниками.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. В этом возрасте дети с одной стороны уже реагируют на стресс почти как взрослые, с другой – склонны к самоубийству. Наибольший страх – потерять себя, свое место, жизнь, близких. Родителям важно не поощрять желание подростка брать на себя роль взрослого, разрешить рассказать свои переживания. Поддерживайте их, делитесь опытом, помогайте снизить эмоциональное напряжение.

С детьми следует играть в игры, вовлекать их в арт-терапию, выполнять с ними физические упражнения или йогу, делать друг другу массаж. А написание дневника, спорт и театральные постановки эффективны для снятия стресса и для взрослых и детей. Дети чувствуют эмоциональное состояние родителей, поэтому сначала нужно научиться снимать стресс самостоятельно. Советы наш эксперт давала в материале – Ментальное здоровье: о чем следует помнить украинцам.

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