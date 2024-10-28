Кризис украинского образования: почему реформы нужны немедленно

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Черновалова Кристина
Украинское образование оказалось на грани коллапса – так считает аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ. Он отмечает, что два года пандемии и три года войны значительно взорвали систему высшего и среднего образования. По мнению эксперта, если в ближайшее время не будут введены серьезные изменения, Украина рискует потерять не только уровень образования, но и будущее поколение специалистов.
Украинское образование на грани коллапса
Алексей Кущ отмечает неутешительные цифры: международные тесты показали, что 60% украинских школьников не дотягивают до базового уровня знаний по математике и естественным наукам. Это не просто сухая статистика, а зеркало системных проблем, накапливавшихся годами.
Кущ также обращает внимание на теорию немецкого экономиста Бруно Кналла, которая говорит, что слабая экономика не способна обеспечить должное финансирование для образования, а это, в свою очередь, формирует низкокачественную рабочую силу. Этот порочный круг, по его мнению, хорошо описывает ситуацию в Украине.
Эксперт также акцентирует внимание на дисбалансе между тем, что обучают в учебных заведениях, и тем, что действительно нужно бизнесу.
Чтобы выбраться из этого кризиса, Кущ предлагает обратить внимание на опыт успешных стран. Они основывают свои образовательные системы на принципах кластерного развития, где университеты, научные учреждения и бизнес тесно сотрудничают.
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