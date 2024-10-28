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Кризис украинского образования: почему реформы нужны немедленно

Образовательная катастрофа: Алексей Кущ о системном кризисе в украинских школах и университетах

сегодня, 12:20
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Автор:
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Черновалова Кристина

Украинское образование оказалось на грани коллапса – так считает аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ. Он отмечает, что два года пандемии и три года войны значительно взорвали систему высшего и среднего образования. По мнению эксперта, если в ближайшее время не будут введены серьезные изменения, Украина рискует потерять не только уровень образования, но и будущее поколение специалистов.

Кризис украинского образования: почему реформы нужны немедленно

Украинское образование на грани коллапса

Алексей Кущ отмечает неутешительные цифры: международные тесты показали, что 60% украинских школьников не дотягивают до базового уровня знаний по математике и естественным наукам. Это не просто сухая статистика, а зеркало системных проблем, накапливавшихся годами.

"Независимое международное тестирование показало в прошлом году масштаб проблемы: 60% школьников не дотягивают до базового уровня знаний по математике, естественным наукам и работе с текстами. Например, не могут составить дроби с разными знаменателями или даже сократить дробь", — отмечает эксперт.

Кущ также обращает внимание на теорию немецкого экономиста Бруно Кналла, которая говорит, что слабая экономика не способна обеспечить должное финансирование для образования, а это, в свою очередь, формирует низкокачественную рабочую силу. Этот порочный круг, по его мнению, хорошо описывает ситуацию в Украине.

Эксперт также акцентирует внимание на дисбалансе между тем, что обучают в учебных заведениях, и тем, что действительно нужно бизнесу.

“У нас нет корреляции между государственной экономической политикой и образовательным заказом и структурой абитуриентов. Между спросом на профессии со стороны бизнеса и предложением профессий со стороны вузов. Точнее сказать – есть полный дисбаланс. Система образования в успешных странах базируется на кластерном развитии. В этом ее успех. Любой вуз должен быть генератором потока знаний и инноваций”, — заявил Кущ.

Чтобы выбраться из этого кризиса, Кущ предлагает обратить внимание на опыт успешных стран. Они основывают свои образовательные системы на принципах кластерного развития, где университеты, научные учреждения и бизнес тесно сотрудничают.



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Источник: https://www.facebook.com/100002112044676/posts/8514273321986318/?rdid=Fpj1QONpmNAWB65q
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