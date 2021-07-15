Критика градостроительной реформы преимущественно безосновательна — VoxUkraine

Критика законопроекта №5655 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности в основном является манипуляцией. К такому выводу пришли в коллективе авторов VoxUkraine в ответ на публичный запрос со стороны инициатора законопроекта, нардепа Елены Шуляк.

Эксперты считают критику градостроительной реформы безосновательной. Фото иллюстративное

Также эксперты отметили, что документ наоборот должен улучшить ситуацию на строительном рынке, а высказанные архитектором Анной Кирий замечания не отвечают действительности.

В частности, к таким отнесена мысль о нивелировании авторства архитекторов над проектом. По мнению экспертов VoxUkraine, законопроект №5655 не меняет принципа, по которому имущественные права на объект архитектуры как объект авторского права, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта или заказчику совместно, если иное не установлено договором.

Манипуляцией назвали аналитики и тезис об узаконивании коррупционных схем на "бюджетных" объектах. По словам экспертов, законопроектом предусмотрен ряд предохранителей, которые должны минимизировать коррупционные риски.

Это, в частности, введение электронной системы, которая автоматически проверит всю проектную документацию; авторский (контроль соответствия объекта строительства проектной документации) и технический (контроль качества материалов, строительных работ) надзоры во время строительства и т.п.

Неправдивым, по мнению экспертов, является и тезис о том, что ФЛП будут лоббировать интересы застройщиков. Согласно анализу VoxUkraine контролем будут заниматься центральный орган исполнительной власти, а также исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов и уполномоченные лица по вопросам градостроительного контроля.

Манипулятивным эксперты считают также тезис о разбалансировке системы и уменьшении влияния архитекторов на процессы градостроительства с увеличением ответственности. В частности, и через создание Градостроительной палаты при Минрегионе.

"Отбор членов в палату происходит автоматически через электронную систему. Представители действительно избираются по принципу случайности", — говорится в аналитической записке.

Неправдивым назвали аналитики и утверждение об уменьшении штрафов за снос памятников архитектуры, что якобы "упростит" незаконную застройку.

"Принципа, согласно которому "раньше штрафы заказчиков за любое нарушение составляли 900 необлагаемых минимумов", не существует, — пишут аналитики. — Штрафы же в 40-50 прожиточных минимумов касаются сноса зданий, сооружений, которые не являются памятниками культурного наследия, но находятся на территории этой достопримечательности. [...] Раньше таких штрафов не существовало. Этот законопроект устанавливает их впервые".

Отметим, что анализированный проект закона №5655 Верховная Рада поддержала в первом чтении 1 июля. Им предлагается внести изменения в шесть кодексов и 21 закон Украины. Как объясняют авторы законопроекта, его принятие позволит снизить коррупционные риски, повысить публичность, прозрачность в этой области, а также четко определить права, обязанности и ответственность участников строительства.



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