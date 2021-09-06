Крепкий и дешевый: как в Великобритании изготовляют асфальт из бутылок

В Великобритании изготовляют асфальт из бутылок, фото из открытых источников

Британский инженер Тоби Маккартни изобрел метод создания прочного и дешевого асфальта для дорог. Об этом сообщает Вuilding TECH.



Предприниматель из Великобритании поделился изобретением высококачественного асфальта, который прочнее обычного в 10 раз, но для его изготовления не требуется сколько средств. Процесс производства инновационного асфальта на 60% дешевле традиционного.

Для удешевления производства и укрепления дорожного покрытия британец предлагает использовать переработанные пластиковые отходы, в основном, бутылки. При изготовлении асфальта большую часть сырой нефти, основы битума в асфальте, следует заменить гранулами пластика.

Автор проекта MacRebur Тоби Маккартни отметил, что такое покрытие не только дешевое и прочное, но и значительно лучше для экологии. Идея сделать асфальт из пластика пришла Тоби, когда он увидел как в Индии так латают местные дороги.

Как оказалось, это работает и асфальт MacRebur — это битум заполненный переработанными пластиковыми отходами, который подогревается до определенной температуры для того, чтобы гранулы пластика растворились и образовали прочный и плотный материал. Для такого производства нужно меньше битума, чем для традиционного метода производства асфальта.

Свой продукт Маккартни тестировал полтора года. Затем он проложил подъездную дорогу с нового асфальта из пластика к своему дому. Новый его продукт соответствует всем британским и европейским стандартам.

Сейчас дорожные покрытия с переработанного пластика выстелены во всем графстве Камбрия. Новым покрытием покрыли дороги для грузовых парков, дороги в городах, и даже взлетно - посадочные полосы аэропорта. Все больше округов хотят тестировать прочный и дешевый асфальт.

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