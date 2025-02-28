Кремль выставил новое требование США для потепления в отношениях

Как передает портал "Комментарии", из России начинают доноситься первые заявления о российско-американским переговорах, которые проходили 27 февраля в Стамбуле. Делегации возглавляли директор Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Америки по делам России и Центральной Европы Соната Коултер.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Москва сообщает, что они обсуждали нормализацию работы дипломатических представительств и пути преодоления "многочисленных раздражителей, которые достались в наследство от предыдущих американских администраций".

Во время переговоров российская делегация требовала возвращения шести объектов недвижимости в Соединенных Штатах Америки, которые были изъяты в период с 2016 по 2018 год, а также возобновления авиаперелетов.

"В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения", – говорят представители РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — США и Россия провели "конструктивные обсуждения" относительно своих дипломатических миссий во время встречи в Турции в четверг, 27 февраля. Стороны договорились провести следующую встречу "в ближайшем будущем". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", — говорится в пресс-релизе Госдепа.

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