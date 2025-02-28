США и РФ вновь договорились о встрече: детали

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Кравцев Сергей
США и Россия провели "конструктивные обсуждения" относительно своих дипломатических миссий во время встречи в Турции в четверг, 27 февраля. Стороны договорились провести следующую встречу "в ближайшем будущем". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".
США и РФ. Фото: из открытых источников
Там добавили, что в ходе конструктивных дискуссий обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий в этих областях.
Как уточнили в Госдепартаменте, делегацию США на встрече в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Соната Коултер, а российскую — директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев. Стороны договорились провести повторную встречу.
Отмечается, что встреча в Стамбуле (Турция) состоялась после того, как США и Россия договорились начать переговоры по этому вопросу после встречи в Саудовской Аравии на прошлой неделе.
В частности, чиновники описали посольство США в Москве, как находящееся в тяжелом положении из-за ограничений, введенных российским правительством.
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