Кравчук рассказал, когда могут возобновить подачу воды в Крым

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Виолетта Комаровская
Украина может восстановить подачу воды в оккупированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал в эфире "Украинского радио" руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.
Подачу воды в Крым остановили буквально сразу же после российской аннексии Крыма. До этого воду с материка, в частности, использовали на промышленных предприятиях. И возобновлять их водоснабжение до окончания оккупации Украина не будет ни в коем случае, уверяет Кравчук.
Леонид Кравчук. Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
"Украинцы никогда в жизни не пойдут на то, чтобы вернуть воду различным промышленным объектам и военным базам", - отметил первый президент.
Но вот если вода понадобиться обычным жителям Крыма, то Украина готова будет пойти на уступки.
"Если произойдет какая-либо гуманитарная катастрофа и она будет как-то связана с водой, то обычным людям мы воду дать можем", - сказал Кравчук.
О чем конкретно может идти речь, глава украинской делегации в ТКГ не уточнил.
Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что в СНБО оценили ситуацию с водоснабжением Крыма. Там не увидели никакой угрозы для населения. По данным Совета, острого дефицита ресурса на полуострове нет.
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