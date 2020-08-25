kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.08.2020

BTC/USD

11670.71

ETH/USD

400.01

LTC/USD

60.87

НБУ 25.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Кравчук рассказал, когда могут возобновить подачу воды в Крым
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук рассказал, когда могут возобновить подачу воды в Крым

Воду в Крым могут вернуть только для жителей полуострова, - Кравчук

сегодня, 08:35
Автор:

Виолетта Комаровская

Украина может восстановить подачу воды в оккупированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа. Об этом рассказал в эфире "Украинского радио" руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. 

Подачу воды в Крым остановили буквально сразу же после российской аннексии Крыма. До этого воду с материка, в частности, использовали на промышленных предприятиях. И возобновлять их водоснабжение до окончания оккупации Украина не будет ни в коем случае, уверяет Кравчук. 

Кравчук рассказал, когда могут возобновить подачу воды в Крым

Леонид Кравчук. Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

"Украинцы никогда в жизни не пойдут на то, чтобы вернуть воду различным промышленным объектам и военным базам", - отметил первый президент. 

Но вот если вода понадобиться обычным жителям Крыма, то Украина готова будет пойти на уступки. 

"Если произойдет какая-либо гуманитарная катастрофа и она будет как-то связана с водой, то обычным людям мы воду дать можем", - сказал Кравчук. 

О чем конкретно может идти речь, глава украинской делегации в ТКГ не уточнил. 

Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что в СНБО оценили ситуацию с водоснабжением Крыма. Там не увидели никакой угрозы для населения. По данным Совета, острого дефицита ресурса на полуострове нет. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!