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Главная Новости Общество происшествия "В Крыму нет дефицита воды для населения", - Кулеба разоблачил главный миф об аннексированном полуострове
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"В Крыму нет дефицита воды для населения", - Кулеба разоблачил главный миф об аннексированном полуострове

Глава МИД Дмитрий Кулеба обозначил, что водный дефицит в Крыму переживают только промышленные и военные предприятия

сегодня, 15:30
Автор:

Екатерина Белоброва
"В Крыму нет дефицита воды для населения", - Кулеба разоблачил главный миф об аннексированном полуострове

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что население аннексированного Крыма не переживает дефицит воды для хозяйственных нужд, о чем регулярно трубят пророссийские медиа издания. Об этом он рассказал в интервью "UA: Украинское радио". 

Так, согласно мнению чиновника, версия о том, что рядовые жители полуострова живут в условиях буквального обезвоживания придуманы Россией для создания соответствующего образа Украины в информационной войне. Настоящий кризис с водоснабжением переживают только военные и промышленные комплексы в Крыму, которые работают  за счет бюджета государства-агрессора.

При этом Кулеба сказал, что украинское правительство внимательно следит за гуманитарной ситуацией на временно оккупированном полуострове. И в случае реальной угрозы для жизни населения на фоне лишения гуманитарных потребностей, готово реагировать и рассматривать разные доступные методы для защиты украинских граждан, которые продолжают оставаться в Крыму.

"Но я хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом полную ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Поэтому мы абсолютно уверенно и спокойно говорим о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте деоккупации полуострова", - заключил министр.

Напомним, что таким заявлением министр внешнеполитического ведомства лишь подтвердил версию главы СНБО Алексея Данилова. Ранее тот отметил, что гуманитарной катастрофы из-за нехватки водного баланса в Крыму нет, дефицит ресурсов пресной воды переживают только крупные предприятия, пребывающие на балансе России.



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