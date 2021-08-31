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Кравчук не будет участвовать в заседаниях ТКГ до конца года

28 июня во Верховной Раде состоялось торжественное заседание по случаю 25-летия принятия Конституции Украины

31 августа 2021, 22:57
Автор:

Ольга Чародий

Глава украинской делегации Леонид Кравчук проходит реабилитацию после операции. Вероятно, он не будет участвовать в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе до конца текущего года. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук не будет участвовать в заседаниях ТКГ до конца года

Леонид Кравчук (фото из открытых источников)

Как известно, в последние месяцы возглавляет делегацию вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Так будет ближайшие месяцы.

"Насколько мне известно, он в сложном периоде реабилитации. То есть там человеку 87 год, операция на сердце ... Это всегда очень сложно ", — сказал Арестович в ответ на вопрос о состоянии здоровья Леонида Кравчука.

28 июня во Верховной Раде состоялось торжественное заседание по случаю 25-летия принятия Конституции Украины. Среди приглашенных были бывшие президенты Украины и народные депутаты, которые голосовали за принятие Конституции в 1996 году, в частности, Леонид Кравчук. Впрочем он не присутствовал на заседании.

Напомним, как минимум до декабря первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не будет возвращаться к исполнению своих обязанностей в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что по его информации первый президент Украины находится в тяжёлом периоде реабилитация и перенесенная операция даёт о себе знать. Леониду Кравчуку на сегодня 87 лет и нужно какое-то время, чтобы восстановиться после перенесенной операции. Пока что исполнять обязанности Кравчука в ТКГ будет вице-премьер Алексей Резников. Арестович добавил, на данный момент сложно делать какие-то прогнозы, но по предварительным данным так будет продолжаться до ноября-декабря этого года.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4EdYAxF25Fk&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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