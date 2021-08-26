Кратковременная жара, а за ней - новая волна похолодания: какой будет погода в последние летние дни

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Лиля Воробьева
Какими будут последние дни лета? Все мы сожалеем, что лето так быстро проходит, хочется еще тепла и солнца. Работники Украинского гидрометцентра обнадеживают: будет и тепло, и солнце. Но — недолго и не по всей стране.
Какой будет погода в Украине (фото из открытых источников)
На юге и юго-востоке будет по-летнему солнечно, даже жарко. Повышение температуры начнется уже 29 августа. Такая сухая и жаркая погода будет до самого конца лета, радуя отдыхающих.
На Западе будет солнечно, но не жарко. Свежо и немного прохладно. Но в другие области страны таки придет солнце и тепло.
Дожди будут идти уже в пятницу, 27 августа. Зонтики понадобятся жителям запада, юга, востока и севера. Без осадков будет только в центре.
Температура на западе +17 +22, на севере и в центре +20 +25, на юге и востоке+ 24+ 29 градусов.
28 августа дожди будут продолжаться в Западном регионе. Здесь не потеплеет, будет хмуро и холодно. Температура изменится в соседних регионах. На севере и в центре потеплеет до +24 +28, а на юге и востоке будет господствовать августовская жара: +25+ 31.
Частые дожди и грозы не оставят западные области и в воскресенье, 29 августа. Дневная температура составит+ 18 +22. В северных областях — значительно потеплеет +24 +28. Во всех остальных регионах в последнее воскресенье лета будет солнечно и жарко от +27 до +33 градусов.
Уже 30-31 августа осадки и пасмурная погода придет во все регионы Украины, кроме юго-востока. Будет хоть влажно, но тепло. Правда, похолодание будет ощутимым уже в последний день лета для жителей северного и центрального региона.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что какой была погода на День независимости в Украине.
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