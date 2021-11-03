"Красных зон" может стать больше: какие области в зоне риска

Вспышка коронавируса продолжается, фото из открытых источников

В настоящее время 16 областей Украины "покраснели", а еще три области находятся сейчас в "оранжевой" зоне, но могут перейти в "красную" до конца первой недели ноября из-за роста показателей заболеваемости. Об этом сообщают на канале "Коронавирус. Инфо" в Viber.



В течение недели фиксируют рост уровня заболеваемости на девять процентов и рост уровня вакцинации на 15%. Несмотря на то, что уже больше людей выписывают из больниц, все равно уровень госпитализации растет. На этой неделе рост составил 3% по сравнению с прошлой неделей. Также специалисты Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) фиксируют увеличение числа смертей в течение недели на 13%.

По прогнозам, по состоянию на начало 2022 года, за два года эпидемии вируса количество умерших от осложнений может составить более 90 тысяч человек. Об этом сообщил глава KSE Юрий Ганиченко.

Вспышка коронавирусной болезни пока что набирает обороты, ведь сейчас фиксируют данные, указывающие на худшие показатели по сравнению с европейскими. В Украине почти вдвое больше больных COVID-19, чем в среднем в странах Европы.

В зоне риска усиления каратинных ограничений Волынская, Харьковская и Тернопольская области. Если их отнесут в "красную" зону, то в Украине будет 19 областей с высоким уровнем эпидемиологической опасности.

По состоянию на 3 ноября зарегистрировано 23 393 новых случаев болезни. Умерли за сутки 720 человек, госпитализированы с осложнениями — 5 935 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", в Херсонской области развернули мобильный госпиталь для больных коронавирусной болезнью. В настоящее время госпиталь заполнен наполовину. В госпитале разместили 42 больных, находящихся на ИВЛ и еще 14 больных в общих палатах. Всего госпиталь рассчитан на 120 пациентов.



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