Красная дорожка, истребители и не только: как Си Цзиньпина встретили в США с особым размахом

Президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина после его прибытия в Соединенные Штаты. Китайский лидер вместе с супругой Пэн Лиюань приземлился на военной базе Joint Base Andrews недалеко от Вашингтона, где его уже ждали Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Для встречи подготовили красную дорожку, военный почетный караул и масштабную церемонию. На аэродроме также находились по шесть истребителей F-16 и F-22. После прибытия прозвучали гимны США и Китая и состоялся артиллерийский салют.

Сам факт появления американского президента у трапа самолета считается необычным дипломатическим жестом. Ранее Reuters сообщал, что Трамп намеренно решил лично встретить Си на военной базе, несмотря на то что подобный протокол для глав иностранных государств применяется крайне редко.

Американские СМИ обратили внимание и на исторический контекст. По данным РБК-Украина со ссылкой на Axios, последний раз президент США лично встречал иностранного лидера на этой базе в 1962 году. Тогда Джон Кеннеди приветствовал британского премьер-министра Гарольда Макмиллана. В последующие годы на авиабазе также встречали пап римских.

В Пекине ранее Трампа во время его визита встречали иначе, однако в Белом доме подчеркнули взаимный характер нынешнего жеста. Представитель администрации заявила, что Си принимал Трампа во время его визита в Китай, а теперь американский президент приветствует китайскую делегацию в ответ.

Нынешний визит Си стал первым государственным визитом китайского лидера в США более чем за десять лет. В центре переговоров Вашингтона и Пекина находятся торговые отношения, редкоземельные ресурсы, технологии и искусственный интеллект.

Теперь после церемонии на авиабазе стороны переходят непосредственно к переговорам, от которых ожидают решений по ключевым вопросам американо-китайских отношений.

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