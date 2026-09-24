Червона доріжка, винищувачі і не тільки: як Сі Цзіньпіна зустріли у США з особливим розмахом

Президент США Дональд Трамп особисто зустрів голову КНР Сі Цзіньпіна після його прибуття до Сполучених Штатів. Китайський лідер разом із дружиною Пен Ліюань приземлився на військовій базі Joint Base Andrews неподалік Вашингтона, де на нього вже чекали Трамп і перша леді Меланія Трамп.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Для зустрічі підготували червону доріжку, військову почесну варту та масштабну церемонію. На аеродромі також знаходилися по шість винищувачів F-16 та F-22. Після прибуття пролунали гімни США та Китаю та відбувся артилерійський салют.

Сам факт появи американського президента біля трапа літака вважається незвичайним дипломатичним жестом. Раніше Reuters повідомляв, що Трамп навмисно вирішив особисто зустріти Сі на військовій базі, незважаючи на те, що подібний протокол для глав іноземних держав застосовується вкрай рідко.

Американські ЗМІ звернули увагу на історичний контекст. За даними РБК-Україна з посиланням на Axios, востаннє президент США особисто зустрічав іноземного лідера на цій базі 1962 року. Тоді Джон Кеннеді привітав британського прем'єр-міністра Гарольда Макміллана. У наступні роки на авіабазі також зустрічали пап римських.

У Пекіні раніше Трампа під час його візиту зустрічали інакше, проте у Білому домі наголосили на взаємному характері нинішнього жесту. Представник адміністрації заявила, що Сі приймав Трампа під час його візиту до Китаю, а тепер американський президент вітає китайську делегацію у відповідь.

Цьогорічний візит Сі став першим державним візитом китайського лідера до США більш ніж за десять років. У центрі переговорів Вашингтона та Пекіна знаходяться торговельні відносини, рідкісноземельні ресурси, технології та штучний інтелект.

Тепер після церемонії на авіабазі сторони переходять безпосередньо до переговорів, від яких очікують на рішення з ключових питань американо-китайських відносин.

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