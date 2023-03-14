Крах банков SVB и Signature в США: о чем говорит произошедшее – как отобразится на мире и Украине

Банкротство ряда американских банков (и более крупного Silicon Valley Bank, и небольших банков для криптокомпаний – Silvergate и Signature Bank) вызвало немалый переполох. Что происходит – и как это может отразиться на мире в целом и Украине в частности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Silicon Valley Bank. Фото: из открытых источников

После того, как в прошлом году Федеральная резервная система начала поднимать учетную ставку, цена денег на рынке выросла

Экономический эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак рассуждает так:

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"Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) и ряда банков поменьше – тот случай, к которому не привыкли украинцы. У нас к банкротству банки приводят или мошенничество их руководства, или непродуманная политика кредитования, или какой-то "схематоз" (отмывание денег и так далее). В США же к банку, давшему отправную точку банкротству некоторых других, нет вопросов ни у правительства, ни у регулятора, ни у клиентов".

По словам эксперта, бизнес SVB заключался в том, что он имел среди основных своих клиентов венчурные (от англ. venture – рискованный) компании. Такие массово живут в Кремниевой долине. И, как правило, на каких-то раутах собирают средства на свое развитие, потом кладут на депозиты – и потом, в течение определенного времени, используют их на свою жизнь. Пока не выйдут на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц) или не начнут зарабатывать самостоятельно.

"Данный банк собирал эти средства (их было немало, около 200 млрд долларов) и размещал в супернадежные американские гособлигации. Проблем в том, что средства на депозитах были краткосрочные (до запроса, на несколько месяцев, на год), а американские облигации он покупал долгосрочные (на 5, 10 лет и больше). И после того, как в прошлом году Федеральная резервная система (ФРС – главный финансовый регулятор в США, аналог нашего Нацбанка) начала поднимать учетную ставку, цена денег на рынке выросла. И тот, кто купил долгосрочные облигации, потерпел убытки. Цены на приобретенные бумаги стали падать, чтобы доходность по ним сравнялась с доходностью новых. Это несколько сложная штука – финансовая математика. Но именно так можно доступно описать случившееся", – поясняет Тарас Козак.

Он считает, что на Украину это особо не повлияет.

"Несколько наши стартапов, сделавших соответствующие вложения в SVB переживали, что могут пропасть их деньги. Но американский регулятор вместе с президентом поняли, что не возврат средств клиентам обанкротившихся финучреждений может стать толчком для новой волны банковского кризиса. И решили загасить всё в самом начале – за счет ФРС, госсредств. Так что депозиты будут спасены, – уверяет эксперт. – Что произойдет с самими банками, пока до конца не ясно. Но клиенты точно не пострадают, чтобы не пострадало доверие к американским банкам".

Поведение центральных банков, правительств – потушить пожар, не принимая меры серьезного санкционального характера, будет приводить к воспроизведению такого рода ситуаций

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук называет происшедшие банкротства – следствием продолжительной полосы неправильных решений.

"Начиная от ФРС, заканчивая поведением инвесторов, – уточняет он. – Последние думали, что эпоха дешевых, доступных денег будет продолжаться вечно. Что можно будет всегда перекредитоваться. Что американские облигации постоянно будут дешевыми. Сочетание всех этих факторов привело к феномену, который называется моральная угроза. Речь о расслаблении, надежде на то, что всегда кто-то выручит (рынок, ФРС, другие банки, правительство). Люди совсем иначе стали относиться к рискам. И вот – итог".

Триггером процессов, по мнению экономистаа, стало повышение ФРС учетной ставки. Если ранее она была 0,25%, то сейчас – почти 4,5%.

"И это не предел, – предупреждает Ярослав Романчук. – Потому что регулятор и правительство настроены решительно побороть инфляцию. А она продолжает оставаться неприлично высокой. При условной норме в 2%, составляет 6-8%. И необходимы гораздо более решительные шаги по управлению денежным предложением. Которое последние 13-15 лет было чересчур щедрым".

То есть, поясняет эксперт, искажена структура капитала. Закамуфлированы под разными сложными финансовыми инструментами токсичные активы (не работающие). Пришел бум разного рода венчурных проектов. И всё это, по сути, стало большим пузырем.

"Банки работали по старой модели, не смогли вовремя адаптироваться к такому повороту событий. Это системный сбой, его нельзя лечить приватизацией или национализацией того или иного банка. Нельзя просто залить его кэшем, спасать всех вкладчиков за счет госбюджета, как делает сейчас американская администрация. Если не наказать за ошибки в управлении финансами, то они грозят воспроизводится в другом виде в гораздо более широком масштабе", – прогнозирует Ярослав Романчук.

Он отмечает, что банковский сектор мира за короткий период потерял почти полтриллиона долларов. Идет очень серьезная коррекция, акцентирует эксперт. Есть понимание, что рыльца у многих банков, финансовых организаций – в пушку.

"Поведение центральных банков, правительств – потушить пожар, не принимая меры серьезного санкционального характера, будет приводить к воспроизведению такого рода ситуаций. Да, были приняты жесткие меры регулирования, которых пытались придерживаться банки. Но это не предотвратило банкротства. К сожалению, пока я вижу, что власти и регуляторы не предлагают реальных рыночных механизмов, продолжая работать в режиме "государство за всё заплатит". Тем самым, усугубляя вышеназванную моральную угрозу, – говорит Ярослав Романчук. – Посмотрим, что в итоге выберут политики и экономисты: борьбу с инфляцией, чего требует электорат – либо решение в пользу узкой группы финансовых корпораций, компаний, которые получат очередные деньги из бюджета на смягчение последствий банкротства".

По словам эксперта, украинских денег в обанкротившихся американских банках фактически нет. Но нас может зацепить иначе.

"Когда американская экономика стабильна и даже демонстрирует рост – проще выделять деньги на внешние проекты, в том числе, связанные с поддержкой Украины. Если же начинается давление на расходную часть бюджета, в результате повышения процентов ставок обслуживание долга вырастает на 1-1,5 млрд долларов год, естественно, выделять деньги кому бы то ни было США станет сложнее. Как и нам – убеждать американских партнеров давать нам деньги и оружие, – предполагает экономист. – Потому что Штаты сосредоточат усилие на погашение начинающегося там финансового пожара. И им сейчас важнее не допустить его распространения, проблем внутри своей страны".

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