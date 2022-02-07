logo

BTC/USD

42431.80

ETH/USD

3067.17

LTC/USD

127.35

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Ковидную тысячу" начали выдавать подросткам: как получить и на что можно потратить
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ковидную тысячу" начали выдавать подросткам: как получить и на что можно потратить

На что можно потратить тысячу за вакцинацию

сегодня, 11:22
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

"Ковидную тысячу" начали выдавать украинцам достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщается на официальной странице Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook. 

"Ковидную тысячу" начали выдавать подросткам: как получить и на что можно потратить

"Ковидную тысячу" начали выдавать подросткам. Фото: finclub.net

С сегодняшнего дня, 7 февраля, 1000 гривен "єПідтримки" начали выдавать гражданам достигшим 14-летнего возраста. Соответствующее постановление правительства от 2 февраля вступило в силу.

Что нужно, чтобы получить деньги за прохождение полного курса вакцинации:

• Открыть карту  в одном из банков-партнеров;

• Подать заявку в приложении "Дия" —нажать Услуги  -"єПідтримка" - получить помощь.

На что можно потратить "ковидную тысячу":

• Поход в кино;

• Железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

• Поход в Театр;

• Концерты, музеи и выставочные залы;

• Книги;

• Образовательные курсы;

• Спортивные товары;

• Канцтовары.

• Газеты или журналы (печатная продукция).

”Ковидную тысячу” начали выдавать подросткам: как получить и на что можно потратить - фото 2

Фото: Facebook 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые нашли дефекты мозга у умерших пациентов с COVID. В числе аномалий авторы исследования приводят накопление тау-белка внутри клеток головного мозга и аномальное количество белка бета-амилоида.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Исландии разыскали пропавший самолет с туристами. В результате авиакатастрофы в Исландии погибли четыре человека. Пассажирский самолет вылетел в обзорный тур однако потерпел крушение 3 февраля. 

Читайте также о том,  почему в мире призывали бойкотировать мороженое Ben&Jerry's и при чем здесь Украина. Ben&Jerry's раскритиковали американские власти из-за отправки военных НАТО в Румынию и Польшу.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/308995967936393
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!