"Ковидную тысячу" начали выдавать подросткам: как получить и на что можно потратить

"Ковидную тысячу" начали выдавать украинцам достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщается на официальной странице Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook.

"Ковидную тысячу" начали выдавать подросткам. Фото: finclub.net

С сегодняшнего дня, 7 февраля, 1000 гривен "єПідтримки" начали выдавать гражданам достигшим 14-летнего возраста. Соответствующее постановление правительства от 2 февраля вступило в силу.

Что нужно, чтобы получить деньги за прохождение полного курса вакцинации:

• Открыть карту в одном из банков-партнеров;

• Подать заявку в приложении "Дия" —нажать Услуги -"єПідтримка" - получить помощь.

На что можно потратить "ковидную тысячу":

• Поход в кино;

• Железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

• Поход в Театр;

• Концерты, музеи и выставочные залы;

• Книги;

• Образовательные курсы;

• Спортивные товары;

• Канцтовары.

• Газеты или журналы (печатная продукция).

Фото: Facebook

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые нашли дефекты мозга у умерших пациентов с COVID. В числе аномалий авторы исследования приводят накопление тау-белка внутри клеток головного мозга и аномальное количество белка бета-амилоида.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Исландии разыскали пропавший самолет с туристами. В результате авиакатастрофы в Исландии погибли четыре человека. Пассажирский самолет вылетел в обзорный тур однако потерпел крушение 3 февраля.

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