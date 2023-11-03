Коррупция в Украине и поддержка Израиля: эксперт озвучил причины сокращения помощи Запада

Израильско-палестинский конфликт и масштабная коррупция в высших эшелонах украинской власти привели к сокращению экономической помощи Киеву со стороны стран Запада. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Олег Жданов. Фото из открытых источников

По его словам, страны Запада уменьшили экономическую помощь Украине. С одной стороны, на это повлияла начавшаяся война между Израилем и Палестиной. С другой стороны, на этом сказались вскрывшиеся факты разворовывания направляемой в Киев помощи.

"Относительно помощи – экономическая помощь сокращена. И как мне подсказывает интуиция, главный критерий сокращения этой помощи: чтобы наши меньше воровали. Видимо, слишком много денег выводятся из Украины. Они ж это все мониторят, и они знают кто. Но я думаю, что именно коррупционная составляющая – главная в уменьшении объема финансовой, экономической финансовой помощи, выделяемой ежемесячно от Соединенных Штатов", — сказал он.

В этой связи, указал Жданов, в Киев была направлена группа американских аудиторов.

"Теперь они будут мониторить каждую гривну, каждый доллар", — добавил он.

Также собеседник обратил внимание на тот факт, что некоторые республиканцы в Конгрессе США поднимают вопрос о том, что Израиль должен быть приоритетом для Вашингтона.

"Тут еще вопрос помощи к Конгрессу. Некоторые республиканцы в Конгрессе не зря подняли вопрос, что Израиль должен быть приоритетом. Но единственное, я надеюсь, у демократов просто больше ставки на Украину, чем на Израиль", — отметил он.

В свете разразившегося израильско-палестинского конфликта эксперт указал на смещение акцента в мировой прессе с войны в Украине на кризис на Ближнем Востоке.

"Это принцип работы журналистов: чем горячая новость, тем она лучше. Сегодня горячая новость – это Израиль. Когда Израиль набьет оскомину, тогда опять вернутся к Украине", — пояснил он.

Комментируя сорвавшийся визит Владимира Зеленского в Израиль, Жданов связывает это как с провалом украинского МИДа, так и с особой позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне в Украине.

"Мне кажется, тут и одно, и второе. Но больше, скорее всего, позиция Нетаньяху. Кстати, как пишут, израильские СМИ, у него очень хорошие и дружеские отношения с Путиным", — подытожил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — какие игры происходят внутри США: пострадает ли Украина.



