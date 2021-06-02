Коррупция в "Нафтогазе": какую схему уличили в одном из филиалов (ВИДЕО)



















Во Львовской области глава предприятия "Новояворовские электросети", которым руководит ООО "Нафтогаз Тепло", наладил схему получения взяток. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



Задержание чиновника филиала "Нафтогаз Украина". Фото: lviv.gp.gov.ua

Чиновник обещал не препятствовать подключению жилого дома к электросетям и способствовать обеспечению электроэнергией, отметили в СБУ. Свои "услуги" он оценил в 1,4 млн грн. Мужчину задержали во время получения 1 млн грн.

В прокуратуре Львовской области рассказали детали. По данным ведомства, задержанный обещал содействовать, чтобы построенный предприятием многоквартирный дом был быстро присоединен к электросетям. Это планировали сделать до того, как будет построена дополнительная подстанция. Согласно проектной документации, дом должны были подключить к ней. Чиновник также требовал деньги за то, чтобы не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы. Этот дом уже сдан в эксплуатацию, но к электросети подключен с нарушениями.

Руководителю филиала "Нафтогаз Украины" готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 368-3. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и конфискация имущества. Следователи также проверяют информацию о других фактах получения взяток.





В апреле Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о рекордной взятке. Руководству антикоррупционных органов предлагали 5 млн долл. за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии. Чиновник может быть причастен к присвоению денег стабилизационного кредита НБУ, выданного ПАО "Реал Банк" и легализации этих средств.



Напомним, 30 апреля все члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" написали заявления о досрочном прекращении полномочий. Председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд объяснила этот шаг "тотальным уничтожением корпоративного управления".

Как сообщал портал "Комментарии", смена руководства в НАК "Нафтогаз Украины" является одной из самых обсуждаемых тем. Новым руководителем предприятия стал бывший и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко. В НАК "Нафтогаз Украины" он назначен вместо Андрея Коболева, который утверждает, что его уволили без предупреждения. Эксперты попытались объяснить, почему происходят кадровые перестановки в НАК "Нафтогаз Украины".

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