Коррупция на миллионы: как бывший генерал СБУ присвоил государственные средства

Бывший генерал Службы безопасности Украины обвинен в тяжких преступлениях, которые стоили государству миллионы гривен. Речь идет об Андрее Наумове. Его дело теперь в суде, а сам он – в международном розыске. Мужчину могут посадить до 12 лет, если его найдут и докажут его вину.

Дело экс-генерала СБУ: суд рассмотрит обвинение в крупном мошенничестве

В ДБР сообщили, что расследование против бывшего генерала СБУ окончено, и дело передали в суд. Он обвиняется в использовании своего положения для личного обогащения, включающего потерю государственных денег, обман и неправильное использование власти между 2018 и 2019 годами. Как руководитель госпредприятия он подписал несколько соглашений, которые привели к потерям для государства на общую сумму почти 371 тысячу гривен.

Впоследствии он получал не только незаконные премии, но и одновременно зарплату от двух разных государственных организаций, выдавая себя за военнослужащего СБУ, хотя должен был уволиться со своей предыдущей работы. В результате он заработал большие деньги, что привело к ущербу для государства в размере 3,2 миллиона гривен.

За такие действия ему может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он заочно задержан, и суд уже определил, что он должен находиться под стражей.

Эксгенерал СБУ обвиняется в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины), а также в мошенничестве, совершенном крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Печерским районным судом в отношении фигуранта заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении ДБР.