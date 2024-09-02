Коррупционные скандалы в Минобороны: Резников ответил, связывались ли с ним правоохранители

Правоохранители никоим образом не связывались с Алексеем Резниковым по поводу "коррупционных" скандалов Минобороны за все время, что он не является главой ведомства. Как передает портал "Комментарии", об этом бывший глава Минобороны заявил в интервью "Радио Свобода".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Журналисты задали Алексею Резникову вопрос, вызывали ли правоохранители его на допросы по поводу коррупционных скандалов Министерства обороны.

"Ко мне никаких обращений не было, никаких процессуальных действий не происходило. Многое, что звучало, было на самом деле фейковыми новостями или преувеличенной информацией", – ответил бывший чиновник.

Ссылаясь на материал BBC "How TikTok fakes pushed Russian lies to millions", Резников заявил, что против него и ведомства с начала большой войны проводилась крупная информационная операция россиян.

В статье говорится, что с использованием искусственного интеллекта были созданы новости о "незаконном обогащении Резникова и его семьи".

"Совесть чиста у меня и моей команды", – подытожил экс-министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Владимир Зеленский принял решение уволить министра обороны Алексея Резникова.

Владимир Зеленский, объявляя об отставке Резникова, заявил о необходимости новых подходов и других форматов взаимодействия с военными и обществом. Теперь представитель офиса президента Михаил Подоляк подробнее рассказал, почему Алексея Резникова увольняют именно сейчас.

"Это абсолютно демократическая процедура, президент говорит, что нужно изменить формат работы Минобороны. Нужно сделать его более действенным, более практичным", – говорит Подоляк.

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