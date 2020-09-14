Коронавирус в Украине распространяется рекордными темпами

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Елена Волкова
После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 остается на средне высоком уровне. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 2 462 человека.
Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 156 797 человек. Увы, 3211 украинцев скончались в результате осложнений (33 человека - за минувшие сутки). Тем временем 69 543 человека выздоровели.
Винницкая область - 4844 случая;
Волынская область - 6353 случая;
Днепропетровская область - 3342 случая;
Донецкая область - 2101 случай;
Житомирская область - 4390 случаев;
Закарпатская область - 8675 случаев;
Запорожская область - 2403 случая;
Ивано-Франковская область - 11 357 случаев;
Кировоградская область - 909 случаев;
Киев - 17429 случаев;
Киевская область - 6961 случай;
Львовская область - 17 057 случаев;
Луганская область - 600 случаев;
Николаевская область - 2051 случай;
Одесская область - 9687 случаев;
Полтавская область - 1223 случая;
Ровенская область - 10 555 случаев;
Сумская область - 2502 случая;
Тернопольская область - 9234 случая;
Харьковская область - 12 853 случая;
Херсонская область - 644 случая;
Хмельницкая область - 4008 случаев;
Черновицкая область - 12252 случаи;
Черкасская область - 2579 случаев;
Черниговская область - 2788 случаев.
Ранее мы сообщали, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заболел коронавирусом.
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