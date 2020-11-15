Коронавирус в Украине: появилась обновленная статистика

По сравнению с вчерашним днем, когда в Украине был зарегистрирован очередной антирекорд по количеству больных COVID-19, прирост заболеваемости немного снизился. За минувшие сутки в стране зафиксировали 10 681 новых больных.

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Согласно данным СНБО, коронавирусной инфекцией в данный момент болеет 284 810 человек, еще у более 605 тысяч есть подозрения на наличие заболевания в организме. С начала пандемии в Украине умерло 9 508 человек, из них 95 — за прошлые сутки. А вот побороть заболевание удалось 241 444 украинцам, из них 2 633 человека выздоровели за минувшие сутки.

COVID-19 больше всего "бьет" по Киеву (50 620 человек (+921 за сутки), Харьковской (47 599 человек (+713 за сутки) и Запорожской (18 484 человека (+868 за сутки) областях. Более 600 новых случаев заболевания также зафиксировано в Одесской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Больше всего противостоит вирусу Кировоградская (3 651 (+79 за сутки) и Луганская (5 147 (+67 за сутки) области.

Напомним, что глава МОЗ Украины Максим Степанов заразился коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский препарат показал эффективность при лечении осложнений COVID-19.

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