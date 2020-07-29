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Коронавирус в Украине начал распространятся быстрее: новый антирекорд

В Украине за последние сутки коронавирус выявили у 1022 человек

сегодня, 09:20
Автор:

Елена Волкова
Коронавирус в Украине начал распространятся быстрее: новый антирекорд

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 67 597 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 1022 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 29 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончалось 1650   человек. В то же время 37 394 человека выздоровели.

Ранее мы сообщали, что чаще всего осложнения после коронавируса случаются у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Последние нуждаются в госпитализации чаще в 6 раз, чем пациенты без диабета. Об этом свидетельствует исследование группы ученых из Калифорнийского университета, опубликованное в журнале MedicalXpress.


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