Коронавирус в Украине начал распространятся быстрее

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Елена Волкова
Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 60 995 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 829 случая заражения инфекцией - это почти на 150 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 22 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончались 1 534 человека (16 человек за сутки). В то же время 33 172 человека выздоровели.
В регионах ситуация выглядит следующим образом:
Винницкая область - 2364 случая;
Волынская область - 3359 случаев;
Днепропетровская область - 1260 случаев;
Донецкая область - 813 случаев;
Житомирская область - 1634 случая;
Закарпатская область - 4578 случаев;
Запорожская область - 691 случай;
Ивано-Франковская область - 3689 случаев;
Кировоградская область - 688 случаев;
Киев - 7166 случаев;
Киевская область - 3359 случаев;
Львовская область - 8353 случая;
Луганская область - 110 случаев;
Николаевская область - 527 случаев;
Одесская область - 2660 случаев;
Полтавская область - 360 случаев;
Ровенская область - 5232 случая;
Сумская область - 383 случая;
Тернопольская область - 2508 случаев;
Харьковская область - 3139 случаев;
Херсонская область - 217 случаев;
Хмельницкая область - 994 случая;
Черновицкая область - 5404 случая;
Черкасская область - 853 случая;
Черниговская область - 654 случая.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.
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