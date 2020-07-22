kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9344.65

ETH/USD

243.82

LTC/USD

43.64

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Коронавирус в Украине начал распространятся быстрее
commentss НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Украине начал распространятся быстрее

В Украине за последние сутки коронавирус выявили у 829 человек, а скончалось еще 16

сегодня, 09:24
Автор:

Елена Волкова
Коронавирус в Украине начал распространятся быстрее

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 60 995 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 829 случая заражения инфекцией - это почти на 150 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 22 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончались 1 534  человека (16 человек за сутки). В то же время 33 172 человека выздоровели.

В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2364 случая;

Волынская область - 3359 случаев;

Днепропетровская область - 1260 случаев;

Донецкая область - 813 случаев;

Житомирская область - 1634 случая;

Закарпатская область - 4578 случаев;

Запорожская область - 691 случай;

Ивано-Франковская область - 3689 случаев;

Кировоградская область - 688 случаев;

Киев - 7166 случаев;

Киевская область - 3359 случаев;

Львовская область - 8353 случая;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 527 случаев;

Одесская область - 2660 случаев;

Полтавская область - 360 случаев;

Ровенская область - 5232 случая;

Сумская область - 383 случая;

Тернопольская область - 2508 случаев;

Харьковская область - 3139 случаев;

Херсонская область - 217 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черновицкая область - 5404 случая;

Черкасская область - 853 случая;

Черниговская область - 654 случая.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!