Коронавирус в Украине начал распространятся быстрее

Согласно информации Центра общественного здоровья, по состоянию на это утро в Украине официально зарегистрировано 60 995 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки подтвердили еще 829 случая заражения инфекцией - это почти на 150 человек больше, чем днем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 9:00 22 июля, в нашей стране из-за коронавируса скончались 1 534 человека (16 человек за сутки). В то же время 33 172 человека выздоровели.

В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Винницкая область - 2364 случая;

Волынская область - 3359 случаев;

Днепропетровская область - 1260 случаев;

Донецкая область - 813 случаев;

Житомирская область - 1634 случая;

Закарпатская область - 4578 случаев;

Запорожская область - 691 случай;

Ивано-Франковская область - 3689 случаев;

Кировоградская область - 688 случаев;

Киев - 7166 случаев;

Киевская область - 3359 случаев;

Львовская область - 8353 случая;

Луганская область - 110 случаев;

Николаевская область - 527 случаев;

Одесская область - 2660 случаев;

Полтавская область - 360 случаев;

Ровенская область - 5232 случая;

Сумская область - 383 случая;

Тернопольская область - 2508 случаев;

Харьковская область - 3139 случаев;

Херсонская область - 217 случаев;

Хмельницкая область - 994 случая;

Черновицкая область - 5404 случая;

Черкасская область - 853 случая;

Черниговская область - 654 случая.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что шансы подхватить коронавирус во второй раз зависят исключительно от человеческого иммунитета. Точно так же, как и шансы заболеть в принципе. Кого может скосить COVID-19 повторно, рассказала профессор Алла Волоха, руководитель кафедры детских инфекционных болезней из Национальной медакадемии последипломного образования.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!