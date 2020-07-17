Коронавирус в Украине: где болезнь ослабила хватку

Коронавирус немного ослабил хватку в Киеве. После того, как несколько дней подряд здесь фиксировали более сотни новых случаев в сутки, нынче в Минздраве отчитались лишь о 76 новых пациентах. В целом, в Украине прибавилось еще 809 больных с COVID-19.

Больше всего инфицированных снова во Львовской области. В этот раз коронавирус за сутки подтвердили еще у 132 пациентов. Меньше всего положительных результатов теста на COVID-19 - в Херсонской области. За вчера там лишь один новый случай коронавируса.

В регионах по состоянию на утро пятницы, 17 июля, ситуация выглядит следующим образом:

Львовская область - 7754 случая (+132);



г. Киев - 6689 случаев (+76);

Черновицкая область - 5262 случая (+30);

Ровенская область - 4940 случаев (+88);

Закарпатская область - 4229 случаев (+63);

Ивано-Франковская область - 3309 случаев (+67);

Волынская область - 3188 случаев (+41);



Киевская область - 3184 случая (+40);

Харьковская область - 2909 случаев (+64);

Одесская область - 2435 случаев (+60);



Тернопольская область - 2358 случаев (+21);

Винницкая область - 2253 случая (+32);

Житомирская область - 1580 случаев (+11);

Днепропетровская область - 1174 случая (+11);

Хмельницкая область - 942 случая (+12);

Черкасская область - 800 случаев (+17);



Донецкая область - 781 случай (+5);

Кировоградская область - 677 случаев (+2);

Запорожская область - 658 случаев (+16);

Черниговская область - 632 случая (+4);

Николаевская область - 504 случая (+6);

Сумская область - 352 случая (+4);



Полтавская область - 347 случаев (+4);

Херсонская область - 207 случаев (+1);

Луганская область - 100 случаев (+2);

Следует отметить, что количество тех, кто выздоровел за минувшие сутки, превысило число новых больных. Победили коронавирус еще 838 пациентов. В общем в Украине их теперь 29 769 человек. И это приблизительно половина всех инфицированных с начала вспышки. Таких в Украине 57 264 человек.

Умерли от коронавируса за вчера еще 11 пациентов. А общее количество погибших от осложнений выросло до 1456 пациентов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Монголия заявила о вспышке бубонной чумы. Опасная инфекция унесла в стране первую жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!