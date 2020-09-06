Коронавирус в Украине: актуальная статистика

Пандемия коронавируса по-прежнему в активной фазе. В Украине за сутки продолжают фиксировать более двух тысяч зараженных, правда по сравнению, с прошлым днем, прирост заболеваемости немного снизился. По состоянию на 6 сентября на COVID-19 в Украине болеет 70 821 человек. Такие данные предоставил сайт СНБО.

Известно, что за сутки вирус зарегистрировали у 2107 человек. Больше всего новых зараженных выявили в столице Украины (15 032 человек (+240 за сутки), Львовской (15 695 человек (+188) и Ивано-Франковской (10 187 человек (+176) областях.

Согласно данным, у 197 863 человек есть подозрения на наличие вируса в организме. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 2846 человек, из них 35 - за прошлые сутки. Количество выздоровевших также продолжает увеличиваться. Побороть инфекцию удалось 62 227 украинцам, из них 578 - за минувшие сутки.

К слову, наименьшее количество новых случаев коронавируса зафиксировали в Кировоградской (+8) и Луганской (+16) областях.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 5 сентября от COVID-19 скончался прокурор Хмельницкой области.

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