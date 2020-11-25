Коронавирус в мире: из-за COVID-19 авиакомпании запускают электронные пропуска

Уже с декабря международные авиакомпании Lufthansa, Swiss, Virgin Atlantic, United Airlines и JetBlue внедряют специальные электронные пропуска, свидетельствующие об отсутствии в организме пассажира вируса COVID-19.

Так, представители авиакомпаний утверждают, что после диагностики коронавирусной инфекции человек может скачать через специальное приложение в смартфоне сертификат, свидетельствующий об отрицательном результате теста.

В дальнейшем, с помощью приложения и считывания информации с помощью QR-кода, с результатами анализов в аэропорту смогут ознакомиться все заинтересованные службы. По словам представителей авиаперевозчиков, такая система даст возможность избежать распространения коронавируса в мире.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в телах летучих мышей, замороженных десятилетие назад в лабораториях в Камбодже и Японии, ученые выявили вирус, схожий на тот, который вызвал пандемию в мире в этом году. Исследователи подчеркивают важность открытия в возможности идентификации происхождение вируса.









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