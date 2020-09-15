Коронавирус поднял планку: жертв среди украинцев за сутки почти вдвое больше

После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 вновь поднял планку. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 2 905 человек.

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 159 702 человек. Увы, 3264 украинцев скончались в результате осложнений. И если в предыдущие сутки скончалось 33 человека, в эти - 53. Тем временем 70 810 человек выздоровели.

Винницкая область - 4844 случая;

Волынская область - 6353 случая;

Днепропетровская область - 3342 случая;

Донецкая область - 2101 случай;

Житомирская область - 4390 случаев;

Закарпатская область - 8675 случаев;

Запорожская область - 2403 случая;

Ивано-Франковская область - 11 357 случаев;

Кировоградская область - 909 случаев;

Киев - 17429 случаев;

Киевская область - 6961 случай;

Львовская область - 17 057 случаев;

Луганская область - 600 случаев;

Николаевская область - 2051 случай;

Одесская область - 9687 случаев;

Полтавская область - 1223 случая;

Ровенская область - 10 555 случаев;

Сумская область - 2502 случая;

Тернопольская область - 9234 случая;

Харьковская область - 12 853 случая;

Херсонская область - 644 случая;

Хмельницкая область - 4008 случаев;

Черновицкая область - 12252 случаи;

Черкасская область - 2579 случаев;

Черниговская область - 2788 случаев. Ранее "Комментарии" сообщали, что жителей разных уголков Земли в нынешнем году объединила общая проблема – пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. И если одним пришлось просто привыкать к удаленной работе, то другим – еще и совмещать работу из дому с воспитанием детей, которых тоже отправили на карантин. На фоне этих событий очень актуальной стала проблема эмоционального выгорания.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!