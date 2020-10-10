Коронавирус набирает обороты: свежие данные статистики

В Украине за сутки обнаружили еще 5728 больных COVID-19. Об этом говорится на сайте СНБО.

Всего на данный момент насчитывается 256 266 больных. Из них 4887 (108 за эти сутки) умерли и 112 570 (1920 на сегодня) выздоровели. Больше всего новых случаев инфицирования в Киеве — 532 за сутки и Харьковской области — 510.

Заболеваемость по областям распределилась так:

Винницкая область — 7466 случаев (135 за сутки);

Волынская область — 9527 (154);

Днепропетровская область — 8580 (279);

Донецкая область — 5599 (227);

Житомирская область — 8024 (306);

Закарпатская область — 10 761 (132);

Запорожская область — 5346 (174);

Ивано-Франковская область — 15 000 (165);

Кировоградская область — 1288 (26);

м. Киев — 26995 (532);

Киевская область — 10 892 (203);

Львовская область — 22 386 (214);

Луганская область — 1712 (99);

Николаевская область — 4394 (101);

Одесская область — 16 445 (338);

Полтавская область — 4206 (285);

Ровенская область — 14 259 (278);

Сумская область — 6633 (229);

Тернопольская область — 15 590 (306);

Харьковская область — 23 852 (510);

Херсонская область — 1806 (92);

Хмельницкая область — 8464 (402);

Черновицкая область — 16 137 (198);

Черкасская область — 5479 (130);

Черниговская область — 5425 (213).

Напомним, врач назвал дату, когда стихнет эпидемия коронавируса.

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