Коронавирус набирает обороты: свежие данные статистики

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Таисия Ерохина
В Украине за сутки обнаружили еще 5728 больных COVID-19. Об этом говорится на сайте СНБО.
Всего на данный момент насчитывается 256 266 больных. Из них 4887 (108 за эти сутки) умерли и 112 570 (1920 на сегодня) выздоровели. Больше всего новых случаев инфицирования в Киеве — 532 за сутки и Харьковской области — 510.
Заболеваемость по областям распределилась так:
Винницкая область — 7466 случаев (135 за сутки);
Волынская область — 9527 (154);
Днепропетровская область — 8580 (279);
Донецкая область — 5599 (227);
Житомирская область — 8024 (306);
Закарпатская область — 10 761 (132);
Запорожская область — 5346 (174);
Ивано-Франковская область — 15 000 (165);
Кировоградская область — 1288 (26);
м. Киев — 26995 (532);
Киевская область — 10 892 (203);
Львовская область — 22 386 (214);
Луганская область — 1712 (99);
Николаевская область — 4394 (101);
Одесская область — 16 445 (338);
Полтавская область — 4206 (285);
Ровенская область — 14 259 (278);
Сумская область — 6633 (229);
Тернопольская область — 15 590 (306);
Харьковская область — 23 852 (510);
Херсонская область — 1806 (92);
Хмельницкая область — 8464 (402);
Черновицкая область — 16 137 (198);
Черкасская область — 5479 (130);
Черниговская область — 5425 (213).
Напомним, врач назвал дату, когда стихнет эпидемия коронавируса.
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