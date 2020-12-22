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Коронавирус добрался до Антарктиды: инфицировано 36 полярников

Коронавирусом заболели исследователи чилийской станции O'Higgins

сегодня, 14:05
Автор:

Кириєнко Анна

Долгое время Антарктида была единственным континентом без коронавируса. Однако недавно и там зафиксировали случаи заражения 36 человек. Об этом сообщает австралийский сайт АВС.

Коронавирус добрался до Антарктиды: инфицировано 36 полярников

В Антарктиде впервые диагностировали коронавирус. Фото: gazeta.ru

COVID-19 обнаружили у работников чилийской исследовательской станции O'Higgins. Локация размещена недалеко от наиболее северной точки Антарктического полуострова.

Больных эвакуировали в город Пунта-Аренас, который размещен на юге Чили. Сейчас исследователи находятся на самоизоляции. На здоровье не жалуются, чувствуют себя хорошо. Позже COVID-19 обнаружили и в трех членов экипажа корабля, который доставил больных ученых.

После этой ситуации на Земле не осталось материков, на которых бы не было зафиксировано заражений коронавирусом.

Напоминаем, что ранее врачи рассказали, что делать, если у вас аллергия на вакцину от COVID-19. Медики отмечают: независимо от истории болезни, от того, кто, как и против какой болезни прививается, все введения вакцин должно происходить в медучреждениях, где наготове персонал и средства остановки возможных аллергических реакций. Вакцинированные должны оставаться под наблюдением минимум 20-30 минут после инъекции.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал об отношении к употреблению антибиотиков при лечении коронавирусного заболевания. По мнению главы Минздрава, прием антибиотик негативно сказывается на лечении, особенно если больной принимает препараты без рецепта врача. Степанов уверяет, что сильные лекарства должны продаваться по электронным рецепту, для чего Министерство разрабатывает специальную систему, которую планирует запустить в апреле.




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Источник: https://www.abc.net.au/
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