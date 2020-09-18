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Коронавирус атакует регионы Украины: где заражаются чаще всего

Согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 169 472 человек

сегодня, 10:03
Автор:

Елена Волкова

После череды антирекордов, которыми едва ли не каждый день сентября коронавирус удивляет украинцев, сегодня COVID-19 держится на отметке свыше 3000 инфицированных. Как сообщает пресс-служба МОЗ на официальной странице в “Фейсбук”, за сутки заболело 3228 человек - на 350 меньше, чем было вчера.

Коронавирус атакует регионы Украины: где заражаются чаще всего

Так, согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 169 472 человек. Увы, 3 468 украинцев скончались в результате осложнений (68 за сутки). Тем временем 75 486 человек выздоровели с момента начала эпидемии. В "лидерах" по темпу инфицирования - Киев, а также Львовская и Харьковская области, где, к слову, коронавирусом заболел даже мэр.


Винницкая область - 5114 случаев;

Волынская область - 6689 случаев;
Днепропетровская область - 3765 случаев;
Донецкая область - 2313 случаев;
Житомирская область - 4774 случая;
Закарпатская область - 9031 случай;
Запорожская область - 2748 случаев;
Ивано-Франковская область - 12 031 случай;
Кировоградская область - 967 случаев;
Киев - 18740 случаев;
Киевская область - 7476 случаев;
Львовская область - 17 869 случаев;
Луганская область - 706 случаев;
Николаевская область - 2320 случаев;
Одесская область - 10924 случаи;
Полтавская область - 1390 случаев;
Ровенская область - 10 917 случаев;
Сумская область - 2807 случаев;
Тернопольская область - 10 705 случаев;
Харьковская область - 14 264 случая;
Херсонская область - 766 случаев;
Хмельницкая область - 4339 случаев;
Черновицкая область - 12793 случаи;
Черкасская область - 2891 случай;
Черниговская область - 3133 случая.

Ранее "Комментарии" сообщали, что жителей разных уголков Земли в нынешнем году объединила общая проблема – пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. И если одним пришлось просто привыкать к удаленной работе, то другим – еще и совмещать работу из дому с воспитанием детей, которых тоже отправили на карантин. На фоне этих событий очень актуальной стала проблема эмоционального выгорания.


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