Конфликт женщин и ТЦК в Ворохте: В военкомате поставили на место жителей, защищающих уклонистов

На въезде в Ворохту был установлен блокпост, на котором проверяли документы у ехавших в населенный пункт мужчин. Поэтому местные жители заявили, что на курорт не едут лица, избегающие своей конституционной обязанности службы в армии.
Конфликт в Ворохте
Сегодня жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и побили машину. Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такое спасибо", — сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.
В сообщении говорится, что сотрудники ТЦК не понимают, против чего протестуют местные жители.
"Против своих же односельчан, воюющих сейчас и защищающих нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, рискующих жизнью и воюющих за наше государство? Может, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические. Не риторичен один тезис: военнослужащие и дальше будут проверять документы всех приезжающих. Точка. У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, кто в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", — говорится в сообщении.
В ТЦК напомнили, что когда-то в Ворохте местные жители уходили в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклоняющихся.
Эту ситуацию живо комментируют в соцсетях. В частности, появилось даже предложение разрешить сотрудникам ТЦК применять оружие.
Против этого выступил военный Александр Карпьюк.
"Можно внести законопроект, что лица мешающие работе ТЦК и их более близкие родственники будут, например, лишены дотаций за коммуналку, потому что государство не должно доплачивать за людей, которые против его существования. И все эти женщины сразу исчезнут", – считает военный.
Напомним, местные жители Космача напали на женщину и ребенка, потому что думали, что их мужчинам едут раздавать повестки.
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Ігор
сегодня, 19:14
Не повезло юдейському гестапо з народом! Та й нашим "героям" теж, вони "героїчно" захищали щоб перетворити Україну на Сирію ЗеАссада або на афганський Талібан. Тобто, саме за таке "світле" майбутнє, коли Україні все гірше та гірше. Після проявленого "героїзму" не в комерцію, на власні хліба, пішли (як ті поганці-жіночки), а влаштувались на зручні бюджетні посади, з оплатою від податків тих поганих жінок. Тобто, за прикладом їх дыдыв - "кіборгів" з Донецького аеропорту. Які проявивши "героїзм" у бандерівських криївках, пішли слухняними кнопкодавами у ВР, корумпувати цю багатостраждальну Україну. Потім, молодші "мы-шэ-за-вас кровпроливали" будуть цих дыдыв-"кіборгів" на паличках таскати - спадковість.