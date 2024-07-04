Конфликт женщин и ТЦК в Ворохте: В военкомате поставили на место жителей, защищающих уклонистов

На въезде в Ворохту был установлен блокпост, на котором проверяли документы у ехавших в населенный пункт мужчин. Поэтому местные жители заявили, что на курорт не едут лица, избегающие своей конституционной обязанности службы в армии.

Конфликт в Ворохте

Сегодня жители Ворохты начали конфликт. Напали на военнослужащего ТЦК и побили машину. Данный военнослужащий был ранен и воевал за "подобных лиц". Такое спасибо", — сообщили в Ивано-Франковском центре комплектования и социальной поддержки.

В сообщении говорится, что сотрудники ТЦК не понимают, против чего протестуют местные жители.

"Против своих же односельчан, воюющих сейчас и защищающих нашу страну? Против сотен тысяч мужчин, рискующих жизнью и воюющих за наше государство? Может, местные протестуют вообще против Украины? Эти вопросы риторические. Не риторичен один тезис: военнослужащие и дальше будут проверять документы всех приезжающих. Точка. У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, кто в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", — говорится в сообщении.

В ТЦК напомнили, что когда-то в Ворохте местные жители уходили в подполье, чтобы воевать с советами. Сейчас местные жители выступают против своего государства и защищают уклоняющихся.

Эту ситуацию живо комментируют в соцсетях. В частности, появилось даже предложение разрешить сотрудникам ТЦК применять оружие.

Против этого выступил военный Александр Карпьюк.

"Можно внести законопроект, что лица мешающие работе ТЦК и их более близкие родственники будут, например, лишены дотаций за коммуналку, потому что государство не должно доплачивать за людей, которые против его существования. И все эти женщины сразу исчезнут", – считает военный.

Напомним, местные жители Космача напали на женщину и ребенка, потому что думали, что их мужчинам едут раздавать повестки.



