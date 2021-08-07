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Конец войны близко: Пушилин сделал заявление

Георгий Тука объяснил, что стоит за заявлением Пушилина

сегодня, 09:55
Автор:

Кравцев Сергей

Недавние заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина, что происходящее на Донбассе подходит к "своему логическому завершению" может свидетельствовать о том, что в Москве все-таки решились присоединить эти территории к РФ. Причем решающее слово в этом вопросе должен сказать Запад, а не Украина. Как информирует портал "Комментарии", такую позицию в интервью OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Конец войны близко: Пушилин сделал заявление

Денис Пушилин - фото сайт Единая Россия

Георгий Тука высказал мнение, что для Пушилина логическим завершением военного конфликта на востоке Украины есть именно присоединение оккупированной части к Российской Федерации. Если именно такой намёк был заложен в высказывании Пушилина, то дальнейший план Москвы становится весьма понятным. При этом Георгий Тука отметил, что всем важно понимать – Пушилин никакого влияния не имеет и никакого решения не принимает. В вопросе присоединения ОРДЛО к России или же, наоборот, возвращения под юрисдикцию Украины все зависит от одного человека. Насколько готов этот человек принять такое волевое решение не знает никто. Речь идет, конечно же, о президенте России Владимире Путине, который и является главным инициатором войны в Украине.

Георгий Тука напомнил, что российские пропагандисты постоянно подогревают тему войны на Донбассе повторением истории с Крымом. То есть, намекают на присоединении Донбасса к России. Подтверждением этого есть недавний форум "Русский Донбасс", который проходил в оккупированном Донецке в январе этого года. Тогда в Донецк приехали российские пропагандисты, в частности, Маргарита Симоньян, которая утверждала, что Москва должна "забрать эти территории домой".

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Источник: https://news.obozrevatel.com/politics/pushilin-zayavil-o-razvyazke-na-donbasse-tuka-skazal-na-chto-gotov-putin.htm?_gl=1*24h8vt*_ga*MTk3ODcwMjEzMC4xNjE0NTc3OTU2*_ga_JBX3X27G7H*MTYyODMxMTAyMS42Ny4xLjE2MjgzMTEwNDUuMA..
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