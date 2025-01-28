Конец света все ближе: ученые установили время на часах Судного дня

Ученые сменили время на часах Судного дня и переставили стрелки на 89 секунд ближе к глобальной катастрофы, которая может привести к вымиранию человечества. Это рекордно близкое время к концу света, которое устанавливали ученые за всю 78-летнюю историю часов Судного дня.

Время на часах Судного дня остановилось за 89 минут до конца света

Часы Судного дня – это механизм, созданный учеными после Второй мировой войны, чтобы оценить, приближается ли человечество к глобальной катастрофе или концу света. Согласно принятой терминологии, полночь на часах означает момент уничтожения человечества.

Впервые расчеты были использованы в 1947 и указывали, что до уничтожения планеты осталось 7 минут. После полномасштабного вторжения России в Украину, в 2023 году учении переместили стрелку на показатель 90 секунд до полуночи и сохранили этот показатель в 2024 году.

Теперь ученые переместили стрелку часов на 1 секунду ближе к полуночи, зафиксировав показатель за 89 секунд до полуночи. Свое решение поставить время на часах Судного дня в 2025 году на 23:58:31 ученые объяснили "зловещими тенденциями, которые продолжают направлять мир к глобальной катастрофе".

"Мы устанавливаем часы ближе к полуночи, потому что мы не видим достаточного положительного прогресса в глобальных вызовах, с которыми мы сталкиваемся, включая ядерный риск, изменение климата, биологические угрозы и прогресс в революционных технологиях, таких как искусственный интеллект. Страны, обладающие ядерной оружием, увеличивают размер и роль своих арсеналов, инвестируя сотни миллиардов долларов в оружие, которое может многократно уничтожить цивилизацию", — сказал один из ученых, переводящий часы Судного дня Даниэль Хольц.

С 1947 года часы Судного дня перемещали 26 раз. Далее от конца света человечество было в 1991 году, когда распался СССР и закончилась холодная война. С тех пор стрелка часов все ближе приближалась к концу света.

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