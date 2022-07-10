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Конец Петра поста: чего нельзя делать 11 июля

Народные традиции в последний день летнего поста

сегодня, 18:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Накануне еще одного великого христианского праздника летом – Петра и Павла, 11 июля наши предки готовились к празднику и выполняли определенные обряды, связанные с разнотравьем. Сохранились верования по поводу магической и целебной силы крапивы, которую растение имеет в этот день.

Конец Петра поста: чего нельзя делать 11 июля

Фото иллюстративное / Pixabay

Называли преддверие Петра и Павла крапивным заговлением. В этот день собирали и сушили крапиву и листья, и семена. Семенами окуривали дома, ветви крапивы вывешивали над дверью, раскладывали на подоконниках. Хозяйки готовили специальное блюдо – зеленый борщ из крапивы, а также пироги с крапивой, еда была постной, ведь это последний день Петровки.

Существовали поверья, что крапива прогоняет нечисть из дома, поэтому ветки травы разбрасывали по полу, подметали веником из крапивы в доме. Веточки крапивы также оставляли в сараях, где скот.

Из крапивы, которую собирали голыми руками, изготовляли полотно для спины, чтобы не болела. Крапива использовали для лечения некоторых болезней, отварами мыли волосы. Также была традиция устраивать массовые гуляния до утра с песнями и плясками, маскарадом. Друг друга "били" крапивой, чтобы быть здоровым.

Верили, что в этот день нельзя играть свадьбу, потому что будет развод, стричь волосы маленьким детям, возвращать долги, спать днем, косить траву. Также не рекомендовалось стирать одежду и прясть.

Как писал портал, с какими проблемами столкнулись аграрии во время жатвы в 2022 году. Страна рассчитывает собрать не менее 50 млн тонн зерна в 2022 году. Это значительно меньше 85 млн тонн, произведенных в предыдущем году, но – выше ожиданий, учитывая войну.



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Источник: https://vsyamagik.ru/uk/narodn-prikmeti-na-11-lipnya-kropiv-yan-zagovini-tro-ruchitsya/
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