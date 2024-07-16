Кому с завтрашнего дня закроют выезд за границу

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Кравцев Сергей
Для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля нужно иметь военный билет. Категории тех, кому разрешен выезд, не изменились. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Пограничники. Фото: из открытых источников
Спикер заявил, что категории тех, кому разрешено пересекать границу и условия пересечения не изменились, "но к тем условиям, которые прилагается собственно и наличие военно-учетного документа".
Спикер ГПСУ сообщил, что это может быть и бумажный документ в виде книжечки или временное удостоверение военнообязанного или это может быть военно-учетный документ в электронной форме.
В то же время он отметил, что в случае, если у пограничников будут возникать какие-либо сомнения относительно данных, которые отражаются в военно-учетном документе или сомнения, что документ может быть поддельным, обязательно проверят всю эту информацию в системе "Оберег".
Напомним, 16 июля – последний день, когда можно обновить данные военнообязанным. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+".
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