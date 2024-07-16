Кому с завтрашнего дня закроют выезд за границу

Для пересечения границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет с 17 июля нужно иметь военный билет. Категории тех, кому разрешен выезд, не изменились. Как информирует портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Пограничники. Фото: из открытых источников

"Этой ночью в пунктах пропуска при выезде граждан за пределы Украины у мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет мы начнем проверять наличие военно-учетных документов. Это касается отмечу всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. При отсутствии такого документа будет выноситься отказ в пересечении границы", — отметил Андрей Демченко.

Спикер заявил, что категории тех, кому разрешено пересекать границу и условия пересечения не изменились, "но к тем условиям, которые прилагается собственно и наличие военно-учетного документа".

"Это как раз предусмотрено изменениями в законы Украины и течением срока. Сегодня последний день, когда мужчины должны были либо встать на военный учет или обновить свои военно-учетные данные", — пояснил Демченко.

Спикер ГПСУ сообщил, что это может быть и бумажный документ в виде книжечки или временное удостоверение военнообязанного или это может быть военно-учетный документ в электронной форме.

"Последний приравнивается (к бумажному – ред.) когда в Резерв+ сгенерирован QR-код, чтобы пограничники имели возможность считать его и получить те данные, которые отображаются в системе или в электронной форме", — сказал Демченко.

В то же время он отметил, что в случае, если у пограничников будут возникать какие-либо сомнения относительно данных, которые отражаются в военно-учетном документе или сомнения, что документ может быть поддельным, обязательно проверят всю эту информацию в системе "Оберег".

"Могу напомнить, что еще с марта был налажен такой информационный обмен между ГНСУ и Министерством обороны и наши инспекторы в пунктах пропуска имеют доступ к этой системе для того, чтобы в том числе сделать невозможным использование поддельных документов для выезда гражданам Украины мужского пола за пределы Украины", – сказал он.

Напомним, 16 июля – последний день, когда можно обновить данные военнообязанным. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+".

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